Mirjana Rakić o širini Epsteinove mreže: 'To su elite koje misle da su nedodirljivi, iznad zakona...'

Bivši američki predsjednik. Sadašnji američki predsjednik. Sadašnji američki ministar trgovine. Bivši norveški premijer, bivši francuski ministar kulture. Američki senatori. Suvlasnik New York Giantsa. Dužnosnici UN-a. Čelnica švicarske banke. Indijski bogataši. Tech milijarderi. Guverneri. Filmski režiseri. Matematičari. Teorijski fizičari. Akademici. Nema tko se nije družio s Epsteinom. U dokumentima doduše nema naše gošće Mirjane Rakić. Dobrodošli.

Za početak: ne znači da je svatko tko se spominje u ovim dokumentima kriv za seksualno iskorištavanje maloljetnica niti da je za to znao...

Ne, ali uz razne makinacije ili nemakinacije vezano uz Epsteina to je činjenica. Ono što je na početku jasno je da svi ti ultra bogati ljudi, milijarderi, su zapravo ljudi s običnim ljudskim osobinama. A to da vole da im se povlađuje, da vole novac, da se vole družiti na visinama za koje misle da i ne mogu obični ljudi uopće dostići i da su posebni, a ono što vole iznad svega, što misle u ovom trenutku se vidi da to nije tako - da su nedodirljivi. Ne za ljude na ulici jer se voze mlaznim avionima, imaju šofere, nego za policiju, pravosuđe, za zakon - da su oni iznad svega. I sad je to ta lista koja se otvara, koja je začuđujuće ogromna i široka. Mislim da još svu širinu do ovoga trenutka nismo ni dosegli.

Bio mi je zanimljiv ovaj zaključak u Guardianu koji kaže - teoretičari zavjere su bili u pravu, stvarno, svijetom vlada ta jedna elita superbogatih, tajni sastanci...

Sastanci tajni ili ne tajni, sad, koliko su oni vladali... Pa ne bih baš rekla da su vladali toliko koliko su mislili da su moćni i da su vladali jer, to se sad vidi, jedan od njih - to je Epstein - koji je pokretač svega toga, on je ipak držao svu tu dokumentaciju na hrpi, nije brisao. Znači, on je računao da će kad-tad, nije računao sa svojom smrću i sa zatvorom, on je mislio da do toga nikad neće doći, ali je na neki način držao sve njih u rukama samim time što su se razmjenjivali mailovi s vrlo neugodnim sadržajem, koji su bili politički opasni, gospodarski opasni.

Ono što je nevjerojatno je koje vrste usluga je on sve za ljude obavljao. Recimo, čuli smo da je Woodie Alenovu kćer upisao na fakultet, sređivao je susrete, posjete Bijeloj kući, radio je razno razne usluge kao konsijerž.

Da, ali taj koji je bio s druge strane, kod koga je on tražio uslugu, sigurno je imao razloga za to. Jer nemojmo zaboraviti da je, kad se govori o Mendelsonu koji je bio vrlo vrlo visoko u Europskoj komisiji - mislim da je bio povjerenik za trgovinu od 2004. do 2008. - on je baratao sa mnogim financijskim podacima koji nekome kao što je Epstein ili bilo kome drugome tko je iz tog kruga itekako mogu služiti: pitanje tržišta, dionica, rasta, pada, dakle i taj netko s druge strane je mogao biti - ne na tako visokoj razini odlučivanja ali - Epstein mu je mogao ponuditi 'Ja znam gdje bi tvoje dionice mogle bolje proći, ako ti meni upišeš dijete Woodie Alena na fakultet.

Sad se mnogi pitaju, je li on bio u mogućnosti sređivati sve te silne usluge zbog toga jer su ti neki ljudi bili korisnici tih njegovih usluga...

To je sve usluga, ruka ruku mije i to je to. Tako da je ovo trgovanje ljudima radi seksualnog iskorištavanja samo jedan dio te velike drame i velikog otkrića koje je sada, ne samo da su se otkrila imena, uzdrmala se britanska vlada. I sad se postavlja pitanje samoga premijera Keira Starmera, na koji način je on birao suradnike? Jer sam taj suradnik mu je predložio budućeg američkog ambasadora, a taj je imao ogroman rep. Dakle, premijer prihvaća savjet svoga savjetnika, ne provjerava sam. Savjetnik je tu da mu predloži nešto, a na premijeru je da odlučuje. I ovo je prvi put da se sad ta, nekad laburistička solidarnost, jer oni su od sindikata radnici potekli, da se dovodi u pitanje, da dolazi do raskola unutar laburista. Danas je škotski lider laburista otvoreno rekao Starmeru da treba otići, podnijeti ostavku, da je ono što se događa kaos, a da sada treba nacionalno jedinstvo da se nastavi s reformama koje su najavili. A pogotovo njemu u Škotskoj gdje su za tri mjeseca izbori.

Mislite li da su veće posljedice, tako se barem čini, u Europi nego u Americi? U Europi smo vidjeli ostavke i u Norveškoj i u Velikoj Britaniji, u Americi se spominju predsjednici trenutni, bivši...

I Vi ste nabrojali u samoj najavi dosta njih. Vjerujem, kad će se otvoriti svi ti dokumenti, kad će se proći još kroz ove milijune dokumenata, da će se tu još naći poneko ime. Ali Europa je i nama interesantna jer su to male države i mislimo da svi sve znamo o svakome, a očito da ne znamo.

Što Vi kažete na ove teorije da je bio špijun, da je bio izraelski špijun, da je bio ruski?

Ako se sastao sa Ehudom Barakom, a on je bio član Mossada odnosno vodio je Mossad neko vrijeme, tu se lako poveznice i vezano uz tu priču je li bio špijun ili nije, teško da mi možemo ovako zaključiti. Ali da je puno znao i da je koristio sve svoje informacije koje je dobivao, to je činjenica.

Je li vas neko ime koje se pojavilo možda iznenadilo?

Mene je prije svega iznenadila širina koja je do sad obuhvaćena i tko je sve u tome bio jer si postavljate pitanje, pa je li vam to potrebno bilo? Da li je potrebno bivšim američkim predsjednicima da se voze u nekom privatnom avionu nekog Epsteina na neki privatni otok? Pa oni su se inače vozili avionima, oni su inače imali sve unutar svoga okruženja. Što će vam on, osim toga da se družite tamo gdje nitko nije mogao biti osim vas, da je to ekskluziva, a ekskluziva ako ne znate, procijenite evo što je, bez obzira što se tamo događalo i na koji način. U nikojem slučaju se ti svi ljudi koji se javljaju u tim dokumentima ne mogu povezati s onim što se prvo otvorilo, a to je trgovina ljudima.

Ali mogu se povezati s time da su bili u njegovom društvu i da on stvarno oko sebe je okupljao bogate, moćne iz bilo kojeg sektora.

Da, i njima je to godilo jer, unutar tog kruga su se dijelile različite informacije koje su mogle biti probitačne za svakog od njih. Svaki milijarder voli imati milijardu više, a pogotovo ako to može te saznati na jednostavan način.

Zanimljiv slučaj, sigurna sam da ćemo ga pratiti dalje. Hvala Vam gospođo Rakić što ste bili gošća Direkta.

Hvala i vama.