Malo tko priča o Super Bowlu, pravi pobjednik je Bad Bunny: Uf, kako je naživcirao Trumpa

ZASJENIO UTAKMICU GODINE /

Nećemo baš puno o američkom nogometu: puno je zanimljiviji sinoć na Super Bowlu bio halftime show, na kojem je nastupio portorikanski reper Bad Bunny. To je jako naživciralo Donalda Trumpa, kojem se puno više svidio alternativni nastup Kida Rocka. Niti će se dugo pamtiti čelična obrana Seattlea, ni općenita dominacija Seahawksa nad New England Patriotsima. Ne, 60. Super Bowl ostat će u znaku dominacije jednog Portorikanca.

Više u prilogu...