Kako je Plenković skrenuo toliko udesno? Evo što kažu analitičari i političari

'NIJE IMAO IZBORA' /

I tako je premijer Andrej Plenković nekidan na glavnom zagrebačkom trgu organizirao koncert Marka Perkovića Thompsona... Isti taj Plenković prije devet godina se iz stranke rješavao konzervativaca, izbacio Zlatka Hasanbegovića, svađao se s Brunom Esih, desni portali proglašavali su ga liderom ljevice. Bio je u koaliciji s HNS-om, svojedobno ratificirao Istanbulsku konvenciju.

Ili umreš kao heroj ili poživiš dovoljno dugo da vidiš kako postaješ zlikovac. Kultna je to rečenica iz Batmana, a mnogi je danas primjenjuju i na političku karijeru Andreja Plenkovića.

„Nije on promijenio svoje stavove, on se jednostavno nalazi u poziciji da nije imao izbora“, tvrdi Radimir Čačić, bivši potpredsjednik Vlade.

Tomislav Krasnec, kolumnist Večernjeg lista, ističe da Plenković oduvijek pokazuje spremnost na taktičko približavanje desnici. „On je uvijek imao neku sklonost da, ako treba, odigra dupli pas s desnicom“, kazao je Krasnec.

Jakov Žižić, politički analitičar s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, smatra da unatoč svemu Plenković nije napustio politički centar. „Ja mislim da Andrej Plenković i dalje ostaje snažno usidren u političkom centru“, ističe Žižić.

Znakove današnje politike, tvrdi Krasnec, bilo je moguće uočiti još prije više od deset godina. „Ja sam to vidio još 2014. kad je došao u Europski parlament i kad je progurao rezoluciju o Šešelju, koja je služila isključivo da se on pozicionira u Karamarkovom HDZ-u kao branitelj nacionalnih interesa“, kazao je Krasnec.

Za razliku od svojih prethodnika na čelu HDZ-a, koje su obilježavali mito i korupcija ili izraženi nacionalizam, Plenković je otvorio prostor za drukčiji imidž stranke. U tom je kontekstu uklonjena i HOS-ova ploča iz Jasenovca. „Kontekst ustaškog logora u Jasenovcu i pozdrav ‘Za dom spremni’ ne idu skupa“, kazao je Andrej Plenković 2017. godine.

Istanbulska konvencija

Godinu dana kasnije suočio se s masovnim prosvjedima desnice zbog ratifikacije Istanbulske konvencije, uz tadašnje optužbe da je postao novi vođa ljevice u Hrvatskoj. „Napravili smo sve da za onoga koga je strah kažemo da ne treba biti strah“, kazao je Plenković 2018. godine.

Krasnec podsjeća da je već 2019. došlo do prvog ozbiljnog pomaka. „Namjerno je dao da se na skupu izvodi ‘Lijepa li si’ od Thompsona sa stihovima ‘svim Herceg-Bosno srce ponosno’, na što su pljeskali i njemačka kancelarka Angela Merkel, pa je kasnije bila prozivana u njemačkim medijima“, kazao je Krasnec.

Ako je tada najveći iskorak udesno bio to da Thompsonove pjesme izvodi netko drugi, danas ih izvodi sam Thompson. Otvara se pitanje je li riječ o političkoj metamorfozi uvjetovanoj promjenom koalicijskog okruženja.

Radimir Čačić smatra da je zaštitni politički okvir nestao. „Dok sam ja pokušavao držati ga izvan tog filo-ustaškog prostora, i HSLS i HNS su stajali na toj poziciji. Danas tog štita nema i oni se dobro uklapaju u ovu sliku novog normalnog, u kojem normalno nije ništa“, kazao je Čačić.

Postavlja se pitanje je li Plenković zajahao val crne kontrarevolucije ili pak do stvarnog zaokreta udesno uopće nije došlo. Čačić tvrdi da je proces bio postupan, ali strateški. „Logika je bila – dobro, moram, ali polako. E sad to polako postaje da on preuzima potpuno prostor desnice. On ju je destruirao, a time i snagu bilo kakvih frakcija“, ističe Čačić.

Žižić, međutim, smatra da je priča o ugroženosti s desna pretjerana. „Postoji mantra kako je on ugrožen od neke fantomske desne frakcije. Sigurno je čvršće ovladao strankom od 2020., kad je pobijedio na unutarstranačkim izborima, ali ni prije ni poslije toga nije se suočavao s jakim desnim izazovima unutar stranke“, kazao je Žižić.

Plekovićevi kompromisi

Čačić podsjeća da je formiranje aktualne većine imalo svoju cijenu. „Morao je prihvatiti prebojanog Glavaša, ili kako god hoćete, u Vladu pod etiketom DP-a. Da je to velika knedla u grlu i udarac na ego i sujetu Plenkovića – jest“, kazao je Čačić.

Žižić smatra da aktualne polemike, uključujući i one oko dočeka, neće dovesti do stvarnog zaokreta u politici Vlade.

„Mislim da se ništa posebno neće dogoditi nakon ove priče s dočekom. Vlada će i dalje izdašno financirati srpsku nacionalnu manjinu, Ministarstvo kulture će i dalje financirati postjugoslavenske kulturne sadržaje – sve ono čemu desnica prigovara“, ističe Žižić.

Premijer od ljeta odbacuje optužbe o skretanju udesno i poručuje da takve teze nemaju uporište u stvarnosti.

„Ne mogu oni uvjeriti nikoga da je ova Vlada profašistička. Pa kako bi to bilo, to bi se negdje vidjelo, virilo bi iz rukava. To je izmišljena ‘bubble’ realnost. Ako ste doma i slušate taj ‘bubble’, onda ćete u njega povjerovati, ali ‘bubble’ je tu da pukne“, kazao je Andrej Plenković 3. veljače 2026.

Drugi pušu balone, ja ih bockam. To je ta mantra - jednostavno on nije heroj kojeg zaslužujemo, nego onaj kojeg trebamo.