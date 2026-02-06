Bili smo na farmi rijetkih svinja kod Kutjeva, ovim mangulicama ni kuga ništa ne može

POSEBNA VRSTA /

Miško i Bubi su nerasti, a Mica, Češka, Gratis i Jagoda nazimice na farmi svinja mangulica u mjestu Lukač kod Kutjeva. Vlasnici farme su supružnici, vizažerka i vozač, a uz te poslove pokrenuli su i uzgoj svinja te za pet godina došli do matičnog stada koje broji šezdesetak mangulica.

Svinje mangulice u svom prirodnom okruženju, svjedoče o izreci – sretan kao svinja u blatu. Posebno kada pri tome stigne i kakav zalogaj. Sretni su i vlasnici farme, supružnici Bošnjak, vizažistica Kristina i vozač Tomislav koji su uz svoje poslove, odlučili pokrenuti i dodatni - uzgoj svinja.

„S obzirom da je 2020. godine nastupila ta korona, povratkom s puta ja i supruga smo se dogovorili da spojimo spoj tradicije, kulture i zdravoga i evo odlučili smo se upravo na tu svinju mangulicu.“ kaže Tomislav Bošnjak, vlasnik farme.

Danas na farmi imaju šezdesetak mangulica, srednje velikih svinja prepoznatljivih po kovrčavoj dlaci, a poznatih i po tome što vole slobodnu pašu i prirodno stanište.

„S obzirom da je to svinja koja živi u šikari i više voli takav ambijent jednostavno smo joj pustili da bude ona na svome, kad smo prve praščiće nabavili jer smo krenuli s malim prascima mi smo to uredili onako da to bude kako mi mislimo da to treba biti, a oni su za par dana uredili po svome.“ kaže Kristina Bošnjak, vlasnica farme. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.