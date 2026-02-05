Je li dugoročno rješenje zabraniti društvene mreže mlađima od 15? 'Mladi uvijek nađu alternativu'
Širi se krug europskih zemalja koje planiraju zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 16, odnosno 15 godina.
Nakon Francuske, to žele Španjolska i Grčka, koja je vrlo blizu donošenju takve odluke, no stručnjaci propituju njezinu učinkovitost i krajnje ciljeve. Smatraju da bi zabrana samo odgodila rješenje problema i pogoršala situaciju jer će mladi naći alternativne načina pristupa društvenim mrežama.
U Grčkoj se posljednjih godina povećao broj slučajeva negativnog ponašanja mladih na internetu, uključujući maltretiranje, govor mržnje, osvetničku pornografiju, uznemiravanje, ponižavanje i financijsku ucjenu.
"Možemo zabraniti osobama mlađim od 15 godina da budu online, ali to zapravo ne rješava problem jer ljudi, a posebno u ovoj mladoj dobi, mogu biti kreativniji, mogu pronaći druge načine da budu online", kaže Kelly Ioannou, digitalna i klinička kriminologinja.
Hrvatska još nije blizu uvođenja zabrane društvenih mreža za maloljetnike, iako se o toj temi već neko vrijeme raspravlja na razini Europske unije. Ministarstvo obrazovanja ističe da je glavni problem utvrđivanje identiteta i dobi korisnika, uz istovremenu zaštitu osobnih podataka. Razmatra se čak i mogućnost izrade posebne aplikacije koja bi sve to omogućila, no za sada konkretno rješenje još nije postignuto.
Više saznajte u razgovoru RTL-ovog reportera Bojana Uranjeka s Tomislavom Ramljakom, voditeljem Centra za sigurniji Internet, o tome koliko je u Hrvatskoj realno zabraniti društvene mreže mladima. Ramljak je također dao savjete roditeljima kako prepoznati i prevenirati ovisnost djece o digitalnom svijetu.