Je li dugoročno rješenje zabraniti društvene mreže mlađima od 15? 'Mladi uvijek nađu alternativu'

RASPRAVA NA RAZINI EU /

Širi se krug europskih zemalja koje planiraju zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 16, odnosno 15 godina.

Nakon Francuske, to žele Španjolska i Grčka, koja je vrlo blizu donošenju takve odluke, no stručnjaci propituju njezinu učinkovitost i krajnje ciljeve. Smatraju da bi zabrana samo odgodila rješenje problema i pogoršala situaciju jer će mladi naći alternativne načina pristupa društvenim mrežama.

U Grčkoj se posljednjih godina povećao broj slučajeva negativnog ponašanja mladih na internetu, uključujući maltretiranje, govor mržnje, osvetničku pornografiju, uznemiravanje, ponižavanje i financijsku ucjenu.

"Možemo zabraniti osobama mlađim od 15 godina da budu online, ali to zapravo ne rješava problem jer ljudi, a posebno u ovoj mladoj dobi, mogu biti kreativniji, mogu pronaći druge načine da budu online", kaže Kelly Ioannou, digitalna i klinička kriminologinja.

Hrvatska još nije blizu uvođenja zabrane društvenih mreža za maloljetnike, iako se o toj temi već neko vrijeme raspravlja na razini Europske unije. Ministarstvo obrazovanja ističe da je glavni problem utvrđivanje identiteta i dobi korisnika, uz istovremenu zaštitu osobnih podataka. Razmatra se čak i mogućnost izrade posebne aplikacije koja bi sve to omogućila, no za sada konkretno rješenje još nije postignuto.

Više saznajte u razgovoru RTL-ovog reportera Bojana Uranjeka s Tomislavom Ramljakom, voditeljem Centra za sigurniji Internet, o tome koliko je u Hrvatskoj realno zabraniti društvene mreže mladima. Ramljak je također dao savjete roditeljima kako prepoznati i prevenirati ovisnost djece o digitalnom svijetu.