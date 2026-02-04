Jesu li veće plaće krive za više cijene? Nestić s Ekonomskog instituta: 'Teza je pogrešna'

ANALIZA INFLACIJE /

Sigurno ste čuli za onu dobru staru praksu - tko se odseli iz Hrvatske, čim dođe ovdje, pa taman i na vikend, ide na pramenove, farbanje, šišanje, jer frizer je svugdje drugdje skuplji. Ali čini se da su to bila neka druga vremena jer usluge su u Hrvatskoj u četiri godine poskupjele 32 posto. Samo u odnosu na lani 7 posto.

E sad je pitanje možemo li si priuštiti skuplju frizeru i pedikuru i postolara, odnosno jesu li plaće pratile rast cijena usluga.

Krajem 2025. u odnosu na kraj 2021. plaće u javnom sektoru (koji obuhvaća javnu upravu, obrazovanje i zdravstvo) su bile 70 posto veće. Plaće u poslovnom sektoru u prosjeku su 55 posto veće. S time da je inflacija u tom periodu bila 27 posto, usluge su, vidjeli smo rasle 32 posto, samo cijene hrane bile su 40 posto veće.

Hrvatska je među europskim rekorderima po rastu plaća, među europskim rekorderima po time koliko država izdvaja za plaće, ali i među europskim rekorderima po inflaciji.

Jesu li onda veće plaće krive za veće cijene? O tome smo u studiju RTL Direkta razgovarali s Danijelom Nestićem s Ekonomskog instituta u Zagrebu