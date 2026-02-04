Reporter Boris Mišević razgovarao s prvim hrvatskim robotom: Evo što mu je rekao!

'OVO OSTAJE LJUDIMA...' /

Iz Runovića kod Imotskog – ravno na tehnološku kartu svijeta. Mladi inovator Mario Ljubičić i službeno je predstavio prvog hrvatskog humanoidnog robota, nazvanog RINNO.

Riječ je o robotu koji izgleda i kreće se poput čovjeka te je osmišljen kako bi pomagao ljudima u svakodnevnim poslovima. Razvijen je u potpunosti u Hrvatskoj, a može se koristiti u tvornicama, školama i raznim uslužnim djelatnostima. Predstavljanje robota izazvalo je velik interes javnosti.

Reporter RTL Danas Boris Mišević uživo je intervjuirao RINNA, koji je pojasnio čemu služi, ali i kako „gleda“ sam na sebe. Sam kreator robota, Mario Ljubičić, otkrio je da je na projektu radio deset godina te da je prvotna ideja bila da robot pomaže u njegovoj vlastitoj proizvodnji električnih bicikala.

Kako je prošao razgovor Borisa Miševića s prvim hrvatskim humanoidnim robotom RINNOM, pogledajte u videu.