FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'FINALE' U SUBOTU /

Jelovčić: 'Napast ćemo broncu, idemo to uzeti!'

Hrvatska futsal reprezentacija izgubila je jednu od najvećih i najbitnijih utakmica u svojoj povijesti. Naši najbolji futsal igrači su po drugi put igrali polufinale Europskog prvenstva, nakon 12 godina čekanja, a suparnik našim malonogometnim junacima su bili jaki Španjolci, uz Portugal najveći favoriti za zlato. Na kraju u dramatičnom ogledu naši igrači poraženi su 2-1. 

U ljubljanskim Stožicama bio je naš Dominik Franculić koji je nakon susreta razgovarao s Francom Jelovčićem

Hrvatska u subotu od 16 sati u Ljubljani igra utakmicu za broncu, a susret možete gledati na RTL2 i platformi VOYO

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.2.2026.
22:00
Sportski.net
Hrvatska Futsal ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Futsalu
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx