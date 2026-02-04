Jelovčić: 'Napast ćemo broncu, idemo to uzeti!'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'FINALE' U SUBOTU /

Hrvatska futsal reprezentacija izgubila je jednu od najvećih i najbitnijih utakmica u svojoj povijesti. Naši najbolji futsal igrači su po drugi put igrali polufinale Europskog prvenstva, nakon 12 godina čekanja, a suparnik našim malonogometnim junacima su bili jaki Španjolci, uz Portugal najveći favoriti za zlato. Na kraju u dramatičnom ogledu naši igrači poraženi su 2-1.

U ljubljanskim Stožicama bio je naš Dominik Franculić koji je nakon susreta razgovarao s Francom Jelovčićem.

Hrvatska u subotu od 16 sati u Ljubljani igra utakmicu za broncu, a susret možete gledati na RTL2 i platformi VOYO.