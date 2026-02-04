FREEMAIL
NAPOKON KRENULO /

Nastavljaju se radovi u Marjanu: Više od 4000 uništenih stabala ide pod pilu

Nakon jednomjesečne stanke, u Splitu su nastavljeni radovi u Park šumi Marjan - koja je teško stradala u velikoj oluji. Sve se otegnulo zbog poništenog javnog natječaja.

Napokon je krenulo. Zakonskih prepreka za sanaciju Park šume Marjan više nema. Žalbeni rokovi za drugi natječaj su prošli, potpisan je ugovor s izvođačem, a teški strojevi krenuli su s radom.

Primarni cilj je sanacija marjanske šume na predjelu Bene, a potom i na potezu do sjevernih marjanskih vrata.

"Predstoji nam jako puno posla, treba uklonit više od četiri tisuće stabala koja su uništena u vjetrolomu od 8. srpnja 2025. godine. Radi se o kompleksnim šumarskim radovima. Mi se nadamo da će proći sve u najboljem redu i da ćemo čim prije moći pristupit ponovnoj sadnji i obnovi šume", rekao je Jakša Božanić, v. d. ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park šumom Marjan.

Oštećena stabla treba ispiliti, potom izvući iz šume, a onda i samljeti. Radovi bi trebali trajati do početka svibnja.

Više o obnovi Marjana pogledajte u prilogu.

4.2.2026.
21:15
Rade Županović
Park šuma MarjanRadoviSplitSanacijaMarjan
