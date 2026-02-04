Tu jenu noć da je nis prova: Vitasović ima težak zadatak protiv ogromnog Hatefa

NE MOREN BEŽ NJE /

Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO.

Subotnji FNC 27 u SAP Gardenu u Münchenu donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Ivan Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Hatefom Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje.

Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27.