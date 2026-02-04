FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NE MOREN BEŽ NJE /

Tu jenu noć da je nis prova: Vitasović ima težak zadatak protiv ogromnog Hatefa

Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO

Subotnji FNC 27 u SAP Gardenu u Münchenu donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Ivan Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Hatefom Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje. 

Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.2.2026.
20:42
Sportski.net
Fnc 27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx