Neustrašivi prvak otkrio najveći strah: 'Ne uživam o tome, na nema šanse'

Ivan Vitasović, FNC-ov prvak teške kategorije nastupa na FNC 27 u Munchenu u glavnoj borbi večeri protiv opasnog Nijemca Hatefa Moeila. Njegova snaga i odlučnost donijele su mu pojas jedne od najbrže rastućih MMA organizacija u Europi. U gostovanju u podcastu 'Maksanov korner' na portalu Net.hr, Vitasović otkriva jednu potpuno drugačiju, ljudsku stranu, progovorivši o svojim strahovima, privatnom životu i podršci koju mu pruža djevojka i davajući do znanja kako se iza čelične fasade borca krije čovjek s uobičajenim ljudskim slabostima.

Adrenalin u kavezu da, ali bungee jumping nikako

Dok se bez problema suočava s protivnicima teškim preko stotinu kilograma, Vitasović priznaje da ga plaše situacije nad kojima nema potpunu kontrolu. Za razliku od kaveza, gdje o svemu odlučuje njegova vještina i pripremljenost, u svakodnevnom životu postoje izazovi koji mu izazivaju nelagodu.

Slobodno mogu reći da me strah stvari koje ne mogu kontrolirati. Na primjer, visina ili brza vožnja. Ako se vozim s nekim tko vozi prebrzo, uvijek mu kažem da uspori. Jednostavno ne uživam u takvoj vrsti adrenalina. Kao klinac sam mislio da bih možda i probao, ali svaki put kad se popnem negdje visoko i pogledam dolje, ne osjećam apsolutno ništa dobro u tome. Nema nikakvog zadovoljstva zbog kojeg bih skočio. Ivan Vitasović u Maksanovom korneru.

Na pitanje bi li se okušao u adrenalinskim aktivnostima poput bungee jumpinga, odgovor je bio kategorički negativan.

"Kao klinac sam mislio da bih možda i probao, ali svaki put kad se popnem negdje visoko i pogledam dolje, ne osjećam apsolutno ništa dobro u tome. Nema nikakvog zadovoljstva zbog kojeg bih skočio", objasnio je prvak, pokazujući da je hrabrost u ringu i hrabrost u suočavanju s osobnim strahovima nešto posve različito.

Najveća podrška i tajni analitičar

Ključnu ulogu u njegovom životu i karijeri ima njegova djevojka, čija podrška nadilazi uobičajene okvire. Iako joj gledanje njegovih mečeva predstavlja stres, njezina posvećenost je nevjerojatna.

"Ona bi najviše voljela da ja samo treniram, a da se ne borim. To bi za nju bilo idealno", sa smiješkom priča Vitasović. "Ipak, podržava me i uvijek dođe na mečeve. Ono što je zanimljivo jest da ona detaljno analizira sve moje protivnike. Gleda njihove borbe, zapisuje natuknice i govori mi što bih trebao raditi, a što izbjegavati."

Ipak, kako se borba približava, dinamika njihovog odnosa se mijenja. Vitasović ulazi u svoj mentalni "kavez" i potrebna mu je potpuna izolacija.

"Ona zna da desetak dana prije meča ne volim pričati o borbi. Tada se potpuno povlačim u sebe i okružujem se isključivo ljudima iz kluba. To je ritual koji mi je potreban i ona to u potpunosti poštuje. Tada prestaje s analizama i pruža mi mir koji mi je potreban", otkrio je borac, naglašavajući važnost razumijevanja i prostora u vezi.

Strah od poraza jači od straha od batina

Iako se čini da se u kavezu ne boji ničega, Vitasović priznaje da postoji jedan strah koji ga uvijek prati, ali on nije vezan za fizičku bol ili snagu protivnika. Riječ je o strahu od neuspjeha.

"Ne bih rekao da osjećam strah od protivnika, nego neku vrstu napetosti. Najviše od svega me strah poraza", objasnio je.

"To je zato što znam koliko sam vremena i truda, ne samo financija, uložio u pripreme. Uvijek sebe vidiš kao pobjednika i kad se to ne ostvari, osjetiš golemo razočaranje. Ne bojiš se da će ti se nešto dogoditi, dobio sam batina u životu i dobit ću ih još. Ali poraz te ne vraća jedan, nego deset koraka unazad. Emocionalno te potroši i taj udarac na ego je ono čega se najviše pribojavam."

Kroz ovaj iskreni razgovor, Ivan Vitasović pokazao je da su i najveći borci samo ljudi. Njegova priča o strahu od visine, ljubavi prema jednostavnosti i dubokom poštovanju prema uloženom trudu daje potpuniju sliku o čovjeku koji nosi pojas prvaka, podsjećajući nas da se prava snaga ne mjeri samo u kavezu, već i u načinu na koji se nosimo sa svojim unutarnjim borbama.

Čitav podcast s Ivanom Vitasovićem pogledajte u priloženom videu gore.

