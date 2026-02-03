Ivan Vitasović: 'Dolazak FNC-a u München velika je stvar, a jedno mi je u svemu tome nevjerojatno'

U tjednu iščekivanja povijesnog borilačkog spektakla u Münchenu, gdje najbrže rastuća europska MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), po prvi puta osvaja zapadno tržište, prvak teške kategorije Ivan Vitasović, borac Trojan Gyma, gost je nove epizode podcasta Net.hr-a Maksanov korner. Miran, staložen i brutalno iskren, borac iz Fažane otkriva strategiju za obranu pojasa protiv opasnog njemačkog nokautera Hatefa Moeila, priča o trojanskom životu profesionalca, strahovima koji ga progone izvan kaveza te psihološkom pritisku koji nosi titula prvaka.

Subotnji FNC 27 u Sap Gardenu u Münchenu donosi glavnu borbu večeri u kojoj će Vitasović odmjeriti snage s domaćim borcem Moeilom, a ulog je velik, ne samo za njega osobno, već i za cijelu organizaciju koja ovim događajem otvara novo poglavlje.

Analiza 'Bossa' i taktika za pobjedu

Iako je u prošlom meču na FNC 24 u Areni Zagreb protiv Darka Stošića briljirao u stojci i obranio titulu teškaškog FNC prvaka, Vitasović je svjestan da ga protiv Moeila, poznatog kao 'The Boss', čeka potpuno drugačiji izazov. Pripremni kamp bio je, kako kaže, teži i naporniji no ikad, s posebnim fokusom na segmente borbe koji će biti ključni protiv gorostasnog Nijemca.

"Moeil i moj prošli protivnik su dva različita borca. Ovo je bio totalno drugi pristup u kampu. Moeil je čovjek koji grabi naprijed, nešto je sporiji, ali kondicijski jako dobar. Ima sigurno više od sto petnaest kila i tražit će rušenje i dominantnu gornju poziciju", analizira Vitasović.

Zbog toga je velik dio priprema posvetio defenzivnom hrvanju, radu uz kavez i parteru. Ipak, ističe kako ne smije upasti u zamku i boriti se defenzivno. Ključ pobjede vidi u nametanju vlastitog stila od samog početka.

"Ne treba misliti samo o defenzivi. Ako kreneš tako razmišljati, onda ćeš se tako i boriti. Moj cilj je iskoristiti svoje udaračke tehnike. Mislim da ga moram napasti od prve sekunde, ne čekati da on napadne mene. Moram ga neutralizirati i prekinuti meč. To je moj forte", odlučno poručuje prvak, dodajući kako je primijetio da Moeil prima puno udaraca, iako ih dobro podnosi.

"Puno prima, ali očito može puno i primiti. Nadam se da ću ja biti taj koji će ga završiti."

FNC osvaja Zapad: 'Cijena boraca raste'

Događaj u Münchenu nije samo Vitasovićeva borba, već i strateški potez FNC-a koji se širi na njemačko tržište. Prvak smatra da je to izvanredan potez, kako za organizaciju, tako i za same borce, a nevjerojatno mu je koliko brzo FNC raste...

"Mislim da je to dobro i za organizaciju i za nas. FNC svake godine raste i nudi nešto novo. Što nas više publike vidi, što nas vidi više drugih organizacija, to i nama borcima raste cijena. Što si popularniji i imaš bolje predstave, vrijednost ti raste. Ovo je otvoreno tržište, neka se ljudi bore za borce", objašnjava Vitasović, impresioniran rastom organizacije koja sada puni arene diljem regije i Europe.

Fight card u Münchenu smatra izuzetno kvalitetnim, a posebno ga veseli revanš između njegovog klupskog kolege Mirana Fabjana i Aleksandra Jokera Ilića.

"Da se ne borim, sigurno bih išao tamo gledati mečeve. Taj meč bih s guštom pogledao", kaže Vitasović i prognozira pobjedu Fabjana prekidom u drugoj ili trećoj rundi.

Psihologija borca: Strah od poraza, ne od batina

U svijetu gdje se hrabrost uzima zdravo za gotovo, Vitasović otvoreno govori o psihološkom aspektu borbe, egu i strahu. Ipak, njegov najveći strah nije onaj od udaraca ili protivnika.

"Ne bih rekao da je to strah od čovjeka. Svi mi osjećamo neku napetost. Najviše me strah poraza. Znaš koliko si uložio, ne samo financijski, nego i vremena u taj meč. Uvijek se vidiš kao pobjednik i onda kad se to ne ostvari, osjetiš razočaranje. Taj poraz te ne vraća jedan, nego deset koraka unazad. Emocionalno te troši", iskreno priznaje.

"Dobiješ batine, to je dio posla. Dobio sam ih u životu, dobit ću ih još. Ali, taj osjećaj da si izgubio vrijeme, da nisi dobio povrat za sve što si uložio, to te boli."

Zanimljivo je da se ovaj neustrašivi borac u privatnom životu boji stvari nad kojima nema kontrolu.

"Strah me stvari koje ne mogu kontrolirati, poput visine ili brze vožnje. Ne uživam u tom adrenalinu. Kad se popnem negdje visoko i pogledam dolje, ne osjećam ništa dobro u tome. Bungee jumping? Ne, hvala."

Trojanski život i podrška izvan kaveza

Nakon što je napustio posao medicinskog tehničara kako bi se u potpunosti posvetio sportu, Vitasovićev život postao je, paradoksalno, još teži i ispunjeniji obavezama.

"Imam osjećaj da mi je teže. Vrijeme na poslu zamijenio sam vremenom u dvorani. Život je vrlo jednostavan, ali nemam vremena za ništa. Svaki dan je isti: doručak, kava, dvorana. Povratak kući, kuhanje, jelo, spavanje, pa opet dvorana. Samo treniram, jedem i spavam, to mi je život", opisuje svoju rutinu.

Odmor i putovanja, koje obožava, dolaze tek nakon mečeva. U tom trojanskom režimu najveća podrška mu je djevojka, koja je postala i njegova neslužbena analitičarka.

"Ona bi najviše voljela da ja treniram, a da se ne borim. Ali podržava me i uvijek dođe na mečeve. Analizira sve protivnike, zapiše natuknice o tome što bih trebao raditi. Ipak, zna da se desetak dana prije meča zatvaram u sebe i tada prestaje pričati o borbi. Tada mi treba mir i samo ljudi iz kluba", otkriva Vitasović.

Uoči puta u München, poruka navijačima je jasna i u njegovom stilu, bez lažne skromnosti:

"Gledajte, bit će spektakl. Očekujte sve, očekivano i neočekivano. Ja se vraćam s pojasom u Fažanu."