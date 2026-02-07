Povijesni FNC 27 u Münchenu, javio nam se Croata: 'Nešto je posebno u zraku. Znate li što sam čuo?'

Nezapamćeni interes vlada za FNC 27 event u Münchenu. Bit će to najveći, najluđi i najbolji FNC-ov event ikad koji će probiti granicu nemogućeg, srušiti sve rekorde i postaviti ljestvicu vrlo visoko. Također, FNC 27 povijesni je event jer po prvi put FNC promocija, najveća MMA organizacija jugoistične Europe i najbrže rastuća promocija slobodne borbe u Europi u ovom trenutku, dolazi u München i samim time probija se i osvaja zapadno europsko tržište.

Mi jedva čekamo, a ti?

UŽIVO

Prijenos za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju ići će preko platforme VOYO

Glavni program (Main Card)

Glavna borba - Teška kategorija (borba za titulu): Ivan Vitasović (Hrvatska) - Hatef "Boss" Moeil (Njemačka)

Sunaslovna borba - Laka kategorija (borba za titulu): Francisco "Croata" Barrio (Argentina/Hrvatska) - Lom-Ali Eskiev (Njemačka)

Poluteška kategorija: Miran "Slo Rocky" Fabjan (Slovenija) - Aleksandar "Joker" Ilić (Srbija)

Teška kategorija: Darko Stošić (Srbija) - Oli Thompson (Ujedinjeno Kraljevstvo)

Catchweight (79 kg): Ivica "Terror" Trušček (Hrvatska) - Dominic Schober (Austrija)

Laka kategorija: Filip "Nitro" Pejić (Hrvatska) - Eduard Kexel (Njemačka)

Laka kategorija: Karomatullo Sufiev (Tadžikistan) - Ahmed Abdulkadirov (Slovačka)

Catchweight (72 kg): David Travnicek (Austrija) - Luka Milidragović (Hrvatska)

Uvodne borbe (Undercard)

Srednja kategorija: Sven Dolezal (Njemačka) - Leon Gavanas (Njemačka)

Pero laka kategorija: Andreas Rasumny (Njemačka) - Dana Aghaie (Njemačka)

Bantam kategorija: Elias "No Time" Erber (Njemačka) - Mert Basbudak (Njemačka)

Njemačka publika i brojni navijači iz domovine imat će priliku svjedočiti programu ispunjenom s jedanaest vrhunskih mečeva, uključujući dvije borbe za naslov prvaka u teškoj i lakoj kategoriji. Ovaj događaj nije samo sportski spektakl, već i strateški iskorak kojim FNC potvrđuje status jedne od najbrže rastućih europskih promocija.

Povijesni ulazak na najzahtjevnije tržište Europe

Odluka da se prvi internacionalni događaj održi upravo u Njemačkoj nije slučajna. Kako je istaknuo čelni čovjek FNC-a, Dražen Forgač, riječ je o ulasku na najjače i najzahtjevnije tržište u Europi, a München je odabran kao ključna točka za dokazivanje. "Ako uspiješ u Münchenu, uspio si u cijeloj Njemačkoj", poručio je Forgač, naglasivši kako prodaja ulaznica nadmašuje sva očekivanja. Moderno zdanje SAP Gardena, s kapacitetom od oko 11.500 mjesta, bit će poprište produkcije na najvišoj razini, a interes njemačkih medija svjedoči o veličini i važnosti ovog pothvata. Borci su na službenom vaganju redom potvrdili spremnost, a napetost i uzbuđenje osjetili su se i dan kasnije na medijskom sučeljavanju, koje je dalo naslutiti da nas čeka noć puna adrenalina.

Vitasović protiv njemačkog 'Bossa'

Glavna borba večeri donosi okršaj za pojas prvaka teške kategorije. Pulski borac i aktualni prvak, Ivan Vitasović, branit će svoju titulu protiv opasnog domaćeg izazivača, Iranca s njemačkom putovnicom Hatefa Moeila. Vitasović u ovu borbu ulazi nakon jedne od najzrelijih izvedbi karijere, kada je u rujnu prošle godine dominantnom sudačkom odlukom nakon pet iscrpljujućih rundi svladao favoriziranog Darka Stošića i po treći put obranio pojas. S druge strane, Moeil je bivši prvak Oktagona koji se nalazi u nevjerojatnom nizu od dvanaest uzastopnih pobjeda i poraz ne poznaje još od 2018. godine. Da je njegov fokus isključivo na tituli, pokazao je i na sučeljavanju, gdje nije skidao pogled s pojasa te ga je u jednom trenutku i dotaknuo. Vitasović je na to hladnokrvno odgovorio:

"I ja svašta želim što ne mogu dobiti, sutra ćemo vidjeti realnost." S obzirom na to da je Moeil teži više od deset kilograma, očekuje nas pravi sraz titana.

Vitasović je u podcastu Net.hr "Maksanov korner" kazao:

Moeil je čovjek koji grabi naprijed, nešto je sporiji, ali kondicijski jako dobar. Ima sigurno više od sto petnaest kila i tražit će rušenje i dominantnu gornju poziciju. Mislim da ga moram napasti od prve sekunde, ne čekati da on napadne mene. Moram ga neutralizirati i prekinuti meč. To je moj forte. Puno prima, ali očito može puno i primiti. Nadam se da ću ja biti taj koji će ga završiti".

Croata brani pojas

U sunaslovnoj borbi večeri, prvak lake kategorije Francisco "Croata" Barrio pokušat će obraniti pojas protiv Lom-Alija Eskieva, opasnog nokautera čečenskog podrijetla. Eskiev u FNC stiže kao veliko pojačanje, s iskustvom borbi u KSW-u i ACA-i, a potporu mu je u videoporuci dao i slavni UFC borac Khamzat Chimaev. Barrio, poznat po svojoj nevjerojatnoj izdržljivosti, nije se dao impresionirati.

"Bilo mi je drago vidjeti Čimaeva da podržava FNC, ali problem je što on ne zna tko sam ja i koliko sam spreman. Rekao je da će me Eskiev razbiti... razbit ću ja njega", samouvjereno je poručio Barrio, predviđajući pobjedu u kasnijim rundama. Tenzije su bile vidljive i na vaganju, gdje je na Eskievljevu provokaciju "I novi..." Barrio kratko uzvratio "I dalje...".

Francisco Barrio Croata javio se portalu Net.hr iz Münchena i najavio meč protiv Eskieva i čitav FNC 27 event...

"Pokušavam spavati, ali ne ide mi. Čitavo vrijeme razmišljam o eventu, o borbi i kako ću ovog prebiti", kaže nam Francisco Barrio Croata u petak nakon vaganja.

"Spreman sam za meč. Kamp sam odradio sjajno, radio sam na svim segmentima slobodne borbe i teško me Eskiev može u nečemu iznenaditi", naglašava Croata i dodaje:

"Skidanje kilograma u četvrtak mi je malo bilo teško, ali to je normalno. Skidanje kilograma je uvijek neugodan proces, ali i to sam odradio."

O Lom Aliju Eskievu popularni Francisco Barrio govori:

"Dobar je momak. Malo nekad zna biti malo bahat, ali smirio se. I ja ću ga dodatno smiriti još u kavezu. Eskiev je kompletan borac, dobar i u stojci i parteru. Isto kao i Antun Račić. Treba biti spreman na sve s njim. Hrvanje, stojka, ama baš sve treba paziti i biti oprezan. Samo koncentracija i fokus. Ako bude tako, ne sumnjam u moju pobjedu".

SAP Arena, trenutačno najmodernija dvorana u Europi, ima 12.000 mjesta, a očekuje se da će biti ispunjena do onog posljednjeg. Kako Croati izgleda SAP Arena, je li ga se dojmila, je li joj Francisco "opipao bilo"?

"Ma Arena je TOP. Općenito je dolazak FNC-a u München velika stvar za organizaciju, a ovdje se u zraku osjeća nešto posebno, drugačije. FNC 27 je baš velik event i to se može opipati. Otkrit ću vam sad jednu stvar, možda ju već znate, možda i ne. Dakle, čuo sam da je FNC 27 event već sad nadmašio i onaj u Beogradu i Zagrebu. Tako se priča. SAP Arena bi trebala biti ispunjena do kraja. SAP Arena je stvorena za ovakav event."

Francisco Barrio Croata poslao je poruku svim fanovima...

"Pratite nas, gledajte FNC 27 u subotu od 18.30 na platformi VOYO, ali isto tako, nezaboravite se prijaviti ili aktiviratu pretplatu na VOYO ranije. Preporuka je već od 16.00. Podržite sve borce, budite uz nas, jer mi smo tu zbog vas. Nemojte propustiti odličnu priliku. Fight card je sjajan, event će biti odličan, ma vrhunski".

