FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BRUTALAN INTERVJU /

Joker slomio stopalo u velikoj pobijedi: 'Što će sada reći klošari? Fabjan nema prednju vilicu'

Aleksandar Joker Ilić pobijedio je Mirana Fabjana u najiščekivanijem meču večeri na FNC 27.

Cijeli meč trajao je nevjerojatnih 15 sekundi. Publika je ostala u šoku, a večer je dobila svoju spektakularnu završnicu. Čudo, jednostavno čudo ovakvo nešto rijetko se vidi u borilačkom svijetu.

Nakon meča je Joker razgovarao s našim Vehmirom Džakmićem koji ga je prvo upitao za nogu: "99 posto da je slomljena", kazao je Ilić pa onda ispričao kroz što je prolazio posljednjih godinu dana.

Pakleni intervju pogledajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.2.2026.
23:49
Dominik Franculić
Aleksandar IlicFnc 27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx