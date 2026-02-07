Joker slomio stopalo u velikoj pobijedi: 'Što će sada reći klošari? Fabjan nema prednju vilicu'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BRUTALAN INTERVJU /

Aleksandar Joker Ilić pobijedio je Mirana Fabjana u najiščekivanijem meču večeri na FNC 27.

Cijeli meč trajao je nevjerojatnih 15 sekundi. Publika je ostala u šoku, a večer je dobila svoju spektakularnu završnicu. Čudo, jednostavno čudo ovakvo nešto rijetko se vidi u borilačkom svijetu.

Nakon meča je Joker razgovarao s našim Vehmirom Džakmićem koji ga je prvo upitao za nogu: "99 posto da je slomljena", kazao je Ilić pa onda ispričao kroz što je prolazio posljednjih godinu dana.

Pakleni intervju pogledajte u videu.