FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UH, NIJE DOBRO /

Sjeo mu na volej: Pogledajte ilegalni udarac Truščeka zbog kojeg su se svi hvatali za glavu

Veličanstvena priredba FNC 27 održava su u Munchenu gdje se smjestila najmodernija dvorana u Europi 'SAP Garden'. Borilački spektakl možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr. 

Sedmi meč večeri - Catchweight (79 kg): Ivica "Terror" Trušček (Hrvatska) - Dominic Schober (Austrija) - pobjeda Truščeka jednoglasnom sudačkom odlukom. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
7.2.2026.
22:05
Sportski.net
Fnc 27
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx