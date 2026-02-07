Sjeo mu na volej: Pogledajte ilegalni udarac Truščeka zbog kojeg su se svi hvatali za glavu

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Veličanstvena priredba FNC 27 održava su u Munchenu gdje se smjestila najmodernija dvorana u Europi 'SAP Garden'. Borilački spektakl možete u prijenosu UŽIVO gledati na platformi VOYO, a u tekstualnom prijenosu pratiti na portalu Net.hr.
Sedmi meč večeri - Catchweight (79 kg): Ivica "Terror" Trušček (Hrvatska) - Dominic Schober (Austrija) - pobjeda Truščeka jednoglasnom sudačkom odlukom.