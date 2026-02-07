Travniček nakon pobjede poziva u svoju kuću, a spomenuo je i Bojkovića....

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

velika pobjeda /

Nezapamćeni interes vlada za FNC 27 event u Münchenu, koji obećava postati najveći, najluđi i najatraktivniji MMA spektakl dosad.

Ovaj event je i povijesni: FNC, najveća MMA promocija jugoistočne Europe i najbrže rastuća organizacija slobodne borbe na kontinentu, po prvi put dolazi u München, osvajajući zapadnoeuropsko tržište i potvrđujući svoju globalnu ambiciju.

Jedna od borbi večeri je catchweight dvoboj (72 kg) između austrijskog borca Davida Travničeka i hrvatskog reprezentativca Luke Milidragovića. Nakon susreta, Travnićek je komentirao: „Htjelo mi se testirati u stajanju, ali zbog loše pripreme odlučio sam se na hrvanje.“

O publici je rekao: „Bilo je zvižduka, ali svi smo prijatelji nakon borbe.“ Hrvatski borac također je pohvalio i Bojkovića, a što je točno rekao o njemu, možete pogledati u video prilogu.

VOYO uživo prenosi FNC 27, a ljubitelji adrenalina i spektakularnih okršaja neće htjeti propustiti ni sekundu ove povijesne večeri u Münchenu.