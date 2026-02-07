FREEMAIL
MILANO I CORTINA /

Počelo je! Valentina i Matija već su nas učinili ponosnima na Olimpijskim igrama

Službeno su sinoć otvorene 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina. Prvi put u povijesti dva domaćina i dva olimpijska plamena.

Svečanosti su bile na četiri lokacije, u Milanu, Cortini D'Ampezzo, Predazzu i Livigniu. Na San Siru, pred više od 60 tisuća gledatelja, gotovo tri tisuće sportaša iz više od devedeset zemalja prodefiliralo je u tradicionalnom mimohodu nacija.

Hrvatsku delegaciju koju čini 14 predstavnika predvodili su stjegonoše brzoklizačica Valentina Aščić i biatlonac Matija Legović. Aščić je nosila zastavu u Milanu, Legović u Cortini. Oni su među prvima Hrvata na Igrama koji kreću s nastupima i to u utorak 10. veljače.

7.2.2026.
20:36
Sportski.net
Zimske Olimpijske Igre 2026
