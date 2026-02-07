Predsjednik HNS-a poslao snažnu poruku brončanim futsalašima

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto u Ljubljani na EP-u pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Na tom uspjehu čestitao im je i predsjednik HNS-a Marijan Kustić čiju čestitke prenosimo u cijelosti.

"Od srca čestitam našoj reprezentaciji, svim igračima, stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem i cijeloj delegaciji HNS-a, na ovom fantastičnom uspjehu za hrvatski futsal. Vidjeli smo i u dosadašnjem dijelu turnira da su spremni za velike stvari, a visoku kvalitetu dokazali su odličnom predstavom protiv Francuske. Posebno sam impresioniran srcem, karakterom, mirnoćom i pobjedničkim mentalitetom koje su dečki pokazali u raspucavanju, nakon što su sedam sekundi prije kraja primili izjednačujući pogodak. Zahvaljujem i svim navijačima koji su nas u velikom broju podržali u ovom završnom dijelu turnira u Ljubljani - bili su značajan vjetar u leđa našoj reprezentaciji i divno je što su igrači s toliko navijača mogli proslaviti ovaj veliki uspjeh", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

"Oduševljen sam zajedništvom koje je krasilo našu ekipu tijekom cijelog prvenstva, i uz evidentnu kvalitetu to je ono što nas je odvelo do najvećeg uspjeha u povijesti. Posebno mi je drago zbog kapetana Franca Jelovčića, jednog od velikana našeg futsala, koji je nekoliko puta bio blizu velikog rezultata, da bi se sada oprostio od reprezentacije na najljepši način, s medaljom. Ovaj rezultat najbolja je potvrda uzlaznog trenda hrvatskog futsala u koji dosta ulažemo kao Savez, a odlično se radi i u klubovima. Vjerujem da će ova bronca biti odličan poticaj za daljnji razvoj futsala, temelj novih uspjeha i inspiracija generacijama koje dolaze", zaključio je predsjednik Kustić.

