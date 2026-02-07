Kapetan brončane generacije sa suzom u oku: ‘Bez vas ovo ne bi bilo moguće'

Hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima. U dvoboju za treće mjesto Europskog prvenstva u Ljubljani naši su igrači svladali Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10.

Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put Hrvatska je otišla korak dalje, osvojivši brončanu medalju u izuzetno napetom i dramatičnom dvoboju.

Kristina Livaja razgovarala je nakon susreta s kapetanom Francom Jelovčićem, koji je priznao da su emocije bile ogromne.

„Što da kažem… Hvala ljudima, bez njih ovo ne bi bilo moguće. Najsretniji sam čovjek na svijetu“, istaknuo je Franco.

Utakmica je bila izuzetno napeta, a odluka se činila neizbježnom tek nakon penala. „Bila je to teška utakmica, psihički vrlo zahtjevna. Francuzi su se stalno vraćali, pogotovo kada smo primili gol u posljednjim sekundama. No ostali smo mentalno jaki i zaslužili treće mjesto“, dodao je kapetan.

Što je bilo najvažnije u glavama igrača tijekom susreta? „Morali smo ostati mirni i koncentrirani, svaki igrač trebao je odraditi svoj dio“, kazao je Jelovac.

O tome hoće li kapetan ostati u reprezentaciji ili se oprostiti, više pogledajte u prilogu.