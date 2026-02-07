Nije samo zubobolja: Veterinar upozorava na skriveni simptom opasne bolesti kod pasa

Veterinar dr. Alex Crow, poznat po svojim savjetima na društvenim mrežama, uputio je važno upozorenje svim vlasnicima pasa. Ističe kako bi trebali obratiti pozornost na simptome koji mogu ukazivati na ozbiljno autoimuno stanje kod njihovih ljubimaca, a koje se često može pogrešno protumačiti.

Dr. Crow, veterinar za male životinje i osnivač platforme The Net Vet, u nedavnom je videu objasnio zašto bi bol pri otvaranju usta kod psa mogla biti znak za uzbunu. Naglasio je da, ako pas odjednom počne pokazivati bol prilikom otvaranja čeljusti, to može biti "nešto više od obične zubobolje".

Što je mastikatorni miozitis?

Prema riječima dr. Crowa, jedan od mogućih uzroka iznenadne boli u čeljusti je mastikatorni miozitis (MMM). Radi se o autoimunom stanju kod kojeg imunološki sustav psa greškom napada mišiće koji se koriste za žvakanje.

"Taj napad uzrokuje upalu, bol i oticanje mišića čeljusti. Ako primijetite da vaš pas odjednom bolno otvara usta, teško jede ili ima oteklinu na vrhu glave ili oko čeljusti, uzrok bi mogao biti MMM", objasnio je veterinar. U ranim fazama bolesti, psi mogu djelovati umorno, ispuštati hranu iz usta, izbjegavati žvakanje ili cviljeti kada im se dodirne područje usta.

Važnost rane dijagnoze

Dr. Crow posebno ističe važnost pravovremene reakcije. Ako se ovo stanje ne liječi dovoljno dugo, mišići za žvakanje mogu se početi smanjivati i stezati, što psu otežava ili čak onemogućuje pravilno otvaranje usta. Zbog toga je rano otkrivanje ključno za uspješan oporavak.

"Točan uzrok mastikatornog miozitisa nije uvijek jasan, ali sumnja se da ga mogu potaknuti infekcije, alergeni iz okoliša ili toksini", dodao je dr. Crow, naglašavajući kako je rana intervencija presudna.

Liječenje i prognoza

Dobra vijest je da se, kada se MMM otkrije na vrijeme, većina pasa može u potpunosti oporaviti i povratiti normalnu funkciju čeljusti. Ipak, neki će možda trebati dugotrajnu terapiju lijekovima ili će do kraja života morati jesti mekšu hranu.

Dodatne informacije o ovoj bolesti dostupne su na stranicama veterinarske bolnice VCA, gdje se navodi da se MMM može pojaviti kod bilo koje pasmine, neovisno o spolu.

Prosječna dob oboljelih pasa je tri godine, no zabilježeni su i slučajevi kod štenaca starih samo četiri mjeseca. Prema njihovim podacima, neke su pasmine podložnije razvoju ove bolesti. Prognoza za pojedinog psa, ovisi o stupnju upale i reakciji na terapiju, piše Mirror.

Stoga, ako primijetite bilo koji od spomenutih simptoma kod svojeg ljubimca, ne odgađajte posjet veterinaru. Brza reakcija može značajno utjecati na kvalitetu života vašeg psa i spriječiti trajne posljedice.

