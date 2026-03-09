Jordanac u HNL-u državni prvak na 100 i 200 metara: 'Samo jednom sam trčao i odmah pobijedio'

Jordanac Ibrahim Sabra novo je ime u redovima Lokomotive. No, on nije samo napadač, prije tri godine bio je i državni prvak u sprintu na 100 i 200 metara. Priča Kristine Livaje.

Dvije hrvatske riječi već zna – ali nije ovdje da bi učio jezik - već zabijao golove.

Novo pojačanje Lokomotive - Jordanac Ibrahim Sabra, došao je na posudbu iz turskog prvoligaša Goztepea, a upravo tamo prvi put je upoznao hrvatski nogomet. Debitirao je u prijateljskim susretima protiv Rijeke i Vukovara, kojem je zabio i pogodak.

"Čitao sam o hrvatskoj ligi. To je jako dobra liga. Nadam se da ću pomoći momčadi i zabijati golove. Čuo sam da su ljudi jako dobri. Zagreb je lijep grad i sretan sam što sam ovdje."

A ovdje će brusiti formu za Svjetsko prvenstvo. Prvi put u povijesti Jordan se plasirao na Mundijal, a 20-godišnjak se nakon redovitih nastupa za mlađe selekcije probio i do seniorske momčadi. Već je osjetio ritam kvalifikacijskog ciklusa - sada se nada i velikoj pozornici.

Brusi formu za SP

"Ako Bog da nadam se pozivu u reprezentaciju. Kad god me izbornik pozove – ja sam spreman. Vjerujem da ga mogu zaslužiti. To puno znači jordanskom narodu. Oni vole nogomet, stvarno ga obožavaju. Vole reprezentaciju i sve klubove, snažno podržavaju nacionalnu momčad. Ovaj uspjeh za njih ima ogromno značenje."

Nepoznanica mu nije ni hrvatska reprezentacija. Svlačionicu dijeli s nekadašnjim Vatrenim Markom Rogom pa dobro zna o kakvoj je momčadi riječ.

"Hrvatska reprezentacija je jako dobra. Što da kažem osim da cijeli svijet zna tko je hrvatska reprezentacija."

Dok govori o kvalitetama Hrvatske, i sam ima adute koji ga izdvajaju.

Osim što je brz s loptom u nogama, brz je i bez nje. Potvrdio je to na atletskoj stazi. Državni je prvak Jordana u sportu kojeg nikada nije trenirao - u sprintu na 100 i 200 metara.

"To zapravo nije moj sport. Samo sam jednom sudjelovao na tom natjecanju i pobijedio. Bio sam prvi, mislim da sam trčao oko 11 sekundi."

Prvi put i pobijedio si?

"Da, prvi put u životu."

A za prvi nastup na Svjetskom prvenstvu Lokomotiva ga vuče naprijed – svaka minuta na terenu bliže je najvećoj pozornici.

