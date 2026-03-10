FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U DUHU F1 /

I Severina je pala pod utjecaj Formule 1! Mijenjala obuću pa se našalila: 'Kao pit stop'

I Severina je pala pod utjecaj Formule 1! Mijenjala obuću pa se našalila: 'Kao pit stop'
×
Foto: Matija Habljak/Pixsell

Pogledajte taj trenutak

10.3.2026.
17:06
Hot.hr
Matija Habljak/Pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska pjevačica Severina odlučila se još jednom našaliti na vlastiti račun. Na svom Instagram Storyju objavila je snimku s nedavnog koncerta u Sisku na kojoj se vidi kako između pjesama brzo silazi niz stepenice, sjeda, a članovi njezina tima pomažu joj skinuti visoke crne čizme i obuti druge štikle. Nakon kratke izmjene obuće, Seve se odmah vraća na pozornicu i nastavlja nastup.

U nastavku na 19. snimci pogledajte kako je to izgledalo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Ovu situaciju duhovito je usporedila s utrkama Formule 1, odnosno trenutkom kada vozači ulaze u boks, takozvani pit stop, kako bi u što kraćem vremenu zamijenili potrošene gume i nastavili utrku.

Formulu 1 gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

I Severina je pala pod utjecaj Formule 1! Mijenjala obuću pa se našalila: 'Kao pit stop'
Foto: Screenshot Instagram Story/@severina
I Severina je pala pod utjecaj Formule 1! Mijenjala obuću pa se našalila: 'Kao pit stop'
Foto: Screenshot Instagram Story/@severina

 

POGLEDAJTE VIDEO: Severina zagrmjela iz krcate Arene: 'Kukavice prijete našoj djeci, ali obranit ćemo se!' 

SeverinaKoncertFormula 1F1 VijestiF1
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx