I Severina je pala pod utjecaj Formule 1! Mijenjala obuću pa se našalila: 'Kao pit stop'

Hrvatska pjevačica Severina odlučila se još jednom našaliti na vlastiti račun. Na svom Instagram Storyju objavila je snimku s nedavnog koncerta u Sisku na kojoj se vidi kako između pjesama brzo silazi niz stepenice, sjeda, a članovi njezina tima pomažu joj skinuti visoke crne čizme i obuti druge štikle. Nakon kratke izmjene obuće, Seve se odmah vraća na pozornicu i nastavlja nastup.

U nastavku na 19. snimci pogledajte kako je to izgledalo:

Ovu situaciju duhovito je usporedila s utrkama Formule 1, odnosno trenutkom kada vozači ulaze u boks, takozvani pit stop, kako bi u što kraćem vremenu zamijenili potrošene gume i nastavili utrku.

Foto: Screenshot Instagram Story/@severina

