Jelena Radan o karijeri, suprugu i kćeri Maši: 'Ona ima vrlo jasno mišljenje o mojim pjesmama'

Uoči novog izdanja Zagrebačkog festivala, na pozornicu se vraća i Jelena Radan (51) s novom pjesmom “Danas te volim”, emotivnom skladbom koja donosi slojevitu priču o ljubavi, neskladu i pomiješanim osjećajima. Riječ je o pjesmi koja nastavlja autoričin prepoznatljiv glazbeni put, spoj suptilne interpretacije, snažnih emocija i priče koja se lako može prepoznati u stvarnim životnim odnosima.

Iako je na sceni prisutna dugi niz godina, Jelena i dalje s jednakim uzbuđenjem dočekuje festivalske nastupe. Za nju je to istovremeno izazov, prestiž i prilika za novo poglavlje, osobito nakon pjesama koje su obilježile njezinu recentnu fazu stvaranja. U razgovoru za Net.hr otkriva kako je nastajala pjesma “Danas te volim”, koliko je osobnih emocija utkano u njezinu interpretaciju, kako balansira između glazbene karijere i privatnog života te zašto joj je majčinstvo najvažnija životna uloga.

Foto: Press

Na Zagrebački festival dolazite s novom pjesmom “Danas te volim”. Kako je tekla suradnja, jeste li je odmah osjetili kao “svoju”?

S Anitom Valo i Meei Jaman surađujem već dugi niz godina, što kroz koncertni program When tomorrow comes s kojim nastupamo zajedno između autorskih koncerata, što kroz suradnju na pjesmama koje skladaju za mene. Nakon prošlogodišnje Salut s Dore, te Malene s Melodija, došao je red na pjesmu Danas te volim za Zagrebački festival. S njih dvije se kroz proces uvijek dogodi sjajna skladba kroz koju se mogu još malo nadograditi, isprobati neke finese. Volim taj radni tijek s njima. Jako su detaljne i važno im je sve što se tiče glazbe, s velikom pažnjom i strpljenjem ulaze u proces stvaranja, a onda i očekivanja od mene. Skicu sam poslala Aljoši Šeriću koji je izvrsno reagirao odličnim mislima u obliku stihova, on je jako brz i konkretan, a promišljen, a i intuitivan. Sa Skansijem je ovo bila moja prva suradnja, unio je ponešto talijanštine kroz pristup aranžmanu i produkciji, u kratkom roku se sve odvijalo i zaokružilo odlično kod njega u studiju. Zdeslav Klarić dao je svoj pečat i odsvirao klavir.

Pjesma govori o slojevitim emocijama u odnosu. Koliko u njoj ima vaše intime, a koliko je riječ o univerzalnoj priči?

S obzirom na to da je Aljoša pisao tekst, koji tako lijepo kroz svoje tekstove provlači čitavu lepezu odnosa, osjećaja, ranjivosti, stavova, u ovoj se dotaknuo nesklada, pomiješanih osjećaja ljubavi, straha.. To je nečija priča sigurno, puno je odnosa u toj situaciji.

Foto: Press

Festival ima posebnu težinu na domaćoj glazbenoj sceni. Doživljavate li ga više kao izazov, prestiž ili priliku za novi početak?

Zadnjih godinu i pol sam se baš nekako zaželjela festivalske pozornice, osim one koncertne u kojoj uživam na svakom svom koncertu. Obožavam uzbuđenje koje donosi nastup, volim taj izazov jer nisi uvijek isti, ponekad si spremniji, ponekad manje spreman, ali svaki put osvijestim koliko to volim. Prvi puta sam bila 2019. sa svojom pjesmom Samo me ljudi s ex Ladaricama na sceni Zagrebačkog festivala. Sjećam se odličnog orkestra to jest benda i veselim se izvesti Danas te volim 17.4. Sve ste napisali, to je i izazov i prestiž i novi početak.

U karijeri ste često birali emotivno snažne, ali suptilne pjesme. Je li “Danas te volim” nastavak tog puta ili otvara neko novo poglavlje?

Da, baš tako, sviđa mi se kontrast u pjesmi, razvoj, dinamika u kojoj pokažeš i nježnost i sugestivnost, bol, a onda i prkos, snagu, puknuće. Volim kad se u pjesmi čuje život kroz interpretaciju, samo ljepuškasto ispjevavanje mi nije zanimljivo, sretna sam kad mi uspije, što nije uvijek, a i iskustvo nešto znači. Danas te volim je nastavak otvaranja novog poglavlja započetog pjesmama Salut i Malena prošle godine.

Foto: Press

Privatni život pažljivo čuvate od javnosti. Je li vam ta distanca nužna kako biste sačuvali ravnotežu između scene i obitelji?

Ma nije to nikakva mistika. Prirodno mi je imati dozu samozatajnosti, bez obzira čime da se bavim. Na pozornici daš sve od sebe u tom umjetničkom smislu i kroz procese stvaranja, snimanja, pojavljivanja u tv i radijskim emisijama, kroz društvene mreže, a onda ulaziš u druge životne uloge i tu želiš biti baš to.

Majka ste dvanaestogodišnje djevojčice, kako vas je majčinstvo promijenilo, i kao ženu i kao umjetnicu?

Ma nešto najljepše, nijedno pojavljivanje na pozornici nije uzbudljivije od uloge majke.

Razgovarate li s kćeri Mašom o svojim pjesmama i emocijama koje u njih unosite? Zna li biti vaš najiskreniji kritičar?

Razgovaramo o onome što ona sluša, a ima vrlo jasna mišljenja i o mojim pjesmama, i dalje sam u milosti.

Foto: Press

Koliko vam suprug Boris znači kao podrška u trenucima stvaranja i priprema za velike nastupe poput ovog festivalskog?

Boris je otpočetka bio ogromna podrška, pokretač, involviran, umjetnički angažiran ponajviše kroz režiju i snimanje video spotova, velika su to odricanja u procesima stvaranja i realizacije na čemu sam mu jako zahvalna.

Postoji li strah od ogoljavanja emocija pred publikom ili je upravo to vaša najveća snaga?

U sridu ste sada pogodili - tu sam otvorena skroz, bez kalkulacije ili susprezanja, to samo ide van kad pjevam, divno je to i zahvalna sam onima koji to u tom trenutku primaju.

Za kraj, kada biste morali jednom rečenicom opisati gdje je danas Jelena Radan, privatno i profesionalno, kako bi ona glasila?

Nakon pomalo usporenog perioda, ponovo budna i znatiželjna.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li prosječna plaća dovoljna za dostojanstven život? Ljubo Jurčić: 'Ne! Moramo se ženiti'