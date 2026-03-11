FREEMAIL
Gospodin Savršeni /

Drama na spoju, odbila Karlov poljubac: 'Nisam spremna, imam razloge zašto ne želim'

Drama na spoju, odbila Karlov poljubac: 'Nisam spremna, imam razloge zašto ne želim'
Foto: voyo

Na grupnom spoju u showu Gospodin Savršeni koji je trebao proteći u opuštenoj atmosferi uz roštilj i zabavne igre, dogodio se trenutak koji je iznenadio sve prisutne

11.3.2026.
12:01
Hot.hr
voyo
Tijekom druženja s gospodinom savršenim Karlom otkriveno je nekoliko osobnih priča, a razgovori su ubrzo postali ozbiljniji. U jednom trenutku Karlo je pokušao napraviti korak dalje s jednom od kandidatkinja te je otvoreno pitao: 'Da te sada pokušam poljubiti, bi li mi uzvratila?'

Drama na spoju, odbila Karlov poljubac: 'Nisam spremna, imam razloge zašto ne želim'
Foto: voyo

Iako je priznala da među njima postoji privlačnost, djevojka je odlučila povući granicu. „Voljela bih, ali mislim da sada nije pravi trenutak“, iskreno mu je odgovorila, dajući do znanja da za takav korak još nije spremna.

Objasnila je kako iza njezine odluke stoje osobni razlozi, ali i određene sumnje koje još nije razriješila. Unatoč očitoj kemiji između njih, prošla iskustva i oprez stvorili su prepreku koju zasad nije bila spremna prijeći.

Drama na spoju, odbila Karlov poljubac: 'Nisam spremna, imam razloge zašto ne želim'
Foto: voyo

Hoće li Karlo uspjeti razbiti zid nepovjerenja i približiti joj se u nastavku showa, tek će se vidjeti.

Emisiju 'Gospodin Savršeni' gledatelji mogu pratiti na platformi Voyo tjedan dana prije svih, a od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u.

