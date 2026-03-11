FREEMAIL
SAMOZATAJNA MARIJA

Unuka Slobodana Miloševića prvi put u javnosti: Studira u Moskvi, voli modu i uči srpski jezik

Unuka Slobodana Miloševića prvi put u javnosti: Studira u Moskvi, voli modu i uči srpski jezik
Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Obitelj Milošević jedna je od najpoznatijih, ali i najkontroverznijih srpskih obitelji, a povodom 20. godišnjice smrti Slobodana Miloševića u Srbiju je stigla i njegova unuka Marija

11.3.2026.
12:06
Hot.hr
Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL
Povodom obilježavanja 20. godišnjice smrti Slobodana Miloševića, bivšeg predsjednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije, u Haškom tribunalu, u Požarevac je stigla njegova unuka Marija, 20-godišnja djevojka koja nosi ime koje je dobila po svojoj teti, također Mariji Milošević.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Tamnokosa i elegantna, vitka Marija je na groblje u Požarevcu stigla odjevena u elegantnu kombinaciju. Nosila je tamnosivi komplet i crni sako, a posebnu su pozorost privukle salonke visokih potpetica i popularnog leopard uzorka. Dugu tamnu kosu nosila je raspuštenu, a šminkom je odlučila naglasiti tek usne.

Foto: Antonio Ahel/Ata images/PIXSELL

Kako je ovo prvi put da 20-godišnja Marija istupa u javnosti te odgovara na pitanja o svom djedu, sve je privuklo velik interes šire javnosti.

"Došla sam ovog puta povodom godišnjice smrti i ubojstva mog djeda u Haškom tribunalu. Sada sam dovoljno odrasla da mogu sudjelovati u svemu tome. Ponosna sam na svog djeda. On je bio pravi borac za pravdu i istinu“, rekla je Marija Milošević za TV Informer.

Također, Marija je otkrila kako je o djedu slušala i iz priča svoje bake Mire: "Mnogo mi nedostaje. Mnogo pričamo i o Srbiji i o Slobodanu."

Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Emotivno vezana za djeda, Marija Milošević priznala je da je svjesna svega što se piše o njezinoj obitelji. Ipak, te tekstove ne čita jer, kako tvrdi, zna istinu i voljela bi imati brak nalik onome što su imali njezini djed i baka.

Što sve znamo o 20-godišnjoj Mariji?

Marija je kći Marka Miloševića, sina preminulog Slobodana Miloševića, iz drugog braka.

Njezini su se roditelji upoznali u Rusiji, i to u trenutku kada njezin otac Marko još nije dobro "baratao" ruskim jezikom. "On tada nije znao dovoljno dobro ruski. Ona ga je naučila", ispričala je.

Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Njezin otac sada se bavi građevinskim poslom, dok je majka slikarica. 

Kako tvrdi, više liči na oca, no talent za umjetnost ipak je naslijedila od majke koja dolazi iz obitelji pravnika, a posebno je zanimljivo da je majčin otac bio predsednik Ustavnog suda koji je inaugurirao Putina.

Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

Premda dolazi iz umjetničko-pravničke obitelji, Marija se odlučila za novinarstvo koje studira u Moskvi.

Tijekom studija uči i jezike, a odnedavno uči i srpski jezik.

"Pomogli su mi tata Marko i teta Marija. Ja sam to odlučila prije šest mjeseci. Moj tata je mislio da mogu naučiti srpski kad želim. Prvi jezik na fakultetu bio mi je španjolski, ali sam odustala. Sada sam službeno promijenila i prvi strani jezik mi je srpski", otkrila je Marija za TV Informer govoreći na tečnom srpskom jeziku.

