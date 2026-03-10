FREEMAIL
ŠOKANTAN PRIZOR /

Iselio se iz stana na tri godine i ostavio otvoren prozor: Kada se vratio imao je što vidjeti

Iselio se iz stana na tri godine i ostavio otvoren prozor: Kada se vratio imao je što vidjeti
Foto: X

Stanovnik ruskog grada Vorkute, jednog od najhladnijih u Europi, doživio je šok kada se nakon tri godine vratio u svoj stan i otkrio da su ga u međuvremenu potpuno preuzeli - golubovi

10.3.2026.
16:57
Lorena Motik
Grad Vorkuta na sjeveru Rusije poznat je kao jedan od najhladnijih gradova u Europi. Temperature ondje tijekom zime često padaju duboko ispod nule, a život u takvim uvjetima za mnoge je teško zamisliv.

Upravo zbog ekstremne hladnoće i surove klime svakodnevica stanovnika tog grada potpuno je drugačija od one na kakvu smo navikli.

No, jedan stanovnik Vorkute doživio je neobično iznenađenje kada se nakon nekoliko godina vratio u svoj stan. Naime, prije tri godine preselio se na drugo mjesto, a pritom je, čini se, napravio jednu malu, ali presudnu pogrešku - prozor u stanu ostao je otvoren.

Novi stanovnici

Kada se napokon vratio, prizor koji ga je dočekao bio je potpuno neočekivan. Umjesto zaleđenih zidova, snijega ili ledenica unutar stana, prostor je bio prepun golubova koji su u međuvremenu odlučili ondje pronaći svoj novi dom. Ptice su očito godinama koristile stan kao sklonište, pa su prostor pretvorile u svojevrsno utočište.

Osim velikog broja golubova koji su slobodno letjeli i sjedili po namještaju, stan je bio prekriven perjem, a na sve strane mogao se vidjeti i ptičji izmet. Cijeli prostor izgledao je zapušteno i neprepoznatljivo u odnosu na to kako je nekada izgledao.

'Noćna mora'

Video ovog neobičnog prizora ubrzo je završio na društvenoj mreži X, gdje je izazvao veliko zanimanje korisnika. Snimka je prikupila više od 40 tisuća pregleda, a u komentarima su se nizale reakcije zbunjenih i iznenađenih korisnika koji nisu mogli vjerovati da je jedan stan godinama služio kao sklonište za čitavo jato golubova.

"To je užasno. Bio sam u Vorkuti nekoliko puta 90-ih. Sjećam se mraznog vremena. Ali se ne sjećam golubova", "Besplatno gnojivo", "Kakav posao čišćenja za hrabru ekipu! Nisam siguran da bih ikad više kuhao u kuhinji", "Golubova noćna mora. Mislim da se u toj kući više ne može živjeti", pisali su mu.

