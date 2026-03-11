Predozirao se vitaminom D pa završio u bolnici. Tri je mjeseca trpio strašne bolove

"Sve u umjerenim količinama" dobro je pravilo za život, a to se odnosi čak i na dodatke prehrani za koje vjerujemo da su isključivo dobri za naše zdravlje. Iako je prehrana bogata hranjivim tvarima odličan način za unos vitamina i minerala, dodaci koji se kupuju bez recepta predstavljaju potpuno drugačiju situaciju.

Jedan muškarac je na teži način naučio kako prekoračenje preporučene dnevne doze vitamina D može donijeti više štete nego koristi. Pretjerivanje ga je dovelo do vrlo neugodnih simptoma zbog kojih je morao provesti neko vrijeme u bolnici. Nije loše zapamtiti ključne znakove koji ukazuju na to da ste možda pretjerali sa zdravom rutinom.

Koktel suplemenata koji je pošao po zlu

U studiji slučaja objavljenoj u BMJ Case Reports objašnjeno je kako je moguće da uopće ni ne shvatite da uzimate previše vitamina D dok ne bude prekasno, kao što se dogodilo i ovom pacijentu. On je svakodnevno uzimao koktel dodataka prehrani, uključujući nevjerojatnih 150.000 međunarodnih jedinica (IU) vitamina D, što je daleko iznad svake preporuke.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) objašnjava da konzumacija više od 4.000 IU dnevno "može biti štetna", dodajući da je "samo deset mikrograma dnevno dovoljno za većinu ljudi" koji žele povećati razinu ovog vitamina u krvi.

Sredovječni muškarac je gotovo tri mjeseca trpio simptome koji su uključivali povraćanje, mučninu, bolove u trbuhu, grčeve u nogama, tinitus (zujanje u ušima) i gubitak težine.

Prijavio je da su problemi započeli otprilike mjesec dana nakon što je, po savjetu nutricionista, počeo uzimati niz suplemenata kako bi ublažio različite zdravstvene tegobe.

Što se događa u tijelu i koji su znakovi upozorenja?

Autori izvješća su objasnili: "S obzirom na njegovu sporu razgradnju (poluživot od otprilike dva mjeseca), tijekom koje se razvija toksičnost vitamina D, simptomi mogu trajati nekoliko tjedana." Čak i nakon što je prestao uzimati dodatke, njegovi simptomi su se nastavili. Pretrage su kasnije otkrile da ima akutno oštećenje bubrega, "vrlo visoke razine kalcija" i razine vitamina D koje su bile "sedam puta veće od potrebne razine".

Predoziranje vitaminom D može dovesti do stanja zvanog hiperkalcemija, koje označava abnormalno visoke razine kalcija u krvi. To je ključni pokazatelj da ste unijeli previše vitamina, a postoji nekoliko načina na koje možete prepoznati ovo stanje.

Prepoznajte simptome: kamenje, kosti, jauci i bolovi

Prema North Bristol NHS Trustu, postoji praktičan način za pamćenje simptoma kroz mantru "kamenje, kosti, jauci i bolovi". Svaka od ovih riječi daje kratak pregled utjecaja koji hiperkalcemija može imati na tijelo. Može uzrokovati niz neželjenih simptoma.

Uobičajeni znakovi ovog stanja uključuju, između ostalog: bol u kostima, gubitak koštane mase, prijelome, umor, slabost mišića, bubrežne kamence, mučninu, povraćanje, zatvor, pankreatitis, depresiju, zbunjenost i komu.

Dug oporavak i upozorenje stručnjaka

Muškarac je proveo osam dana u bolnici gdje su mu liječnici isprali organizam, a primao je i lijekove za snižavanje prekomjerne razine kalcija u krvi. Dva mjeseca kasnije, razina kalcija vratila mu se u normalu, ali je razina vitamina D "još uvijek bila abnormalno visoka".

Autori izvješća također su upozorili da je "hipervitaminoza D", odnosno toksičnost vitamina D, u porastu i da je "povezana sa širokim rasponom potencijalno ozbiljnih zdravstvenih problema". Kako ističu postoji globalno rastući trend hipervitaminoze D, kliničkog stanja koje karakteriziraju povišene razine vitamina D3 u serumu, a najviše su pogođeni žene, djeca i pacijenti koji su prošli nekakve operacije.

Ovaj slučaj dodatno naglašava potencijalnu toksičnost dodataka koji se uglavnom smatraju sigurnima, sve dok se ne uzimaju u nesigurnim količinama ili u nesigurnim kombinacijama. Zbog toga, pravilo "sve u umjerenim količinama" ostaje najbolji savjet za očuvanje zdravlja. Kao i savjetovanje s lječnikom o dodacima prehrani koji su pogodni za vaš organizam.

