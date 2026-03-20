Hrvatskom reprezentativcu bila je dovoljna minuta u igri za pogodak

Hrvatski veznjak Luka Sučić bio je strijelac jedinog gola za Real Sociedad u 1-3 porazu na gostovanju kod Villarreala u prvom susretu 29. kola španjolskog prvenstva.

Sučić, koji je u igru ušao na početku drugog poluvremena, poentirao je nakon tek nešto više od minute igre u nastavku kada je udarcem s vrha kaznenog prostora kaznio pogrešno istrčavanje domaćeg vratara. No, tim golom Sučić je samo smanjio na 3-1 jer je Villarreal u prvih 45 minuta stekao veliku prednost golovima Morena (7), Mikutadzea (15) i Pepea (23).

Duje Ćaleta-Car je igrao za Sociedad, koji je ostao sedmi na ljestvici sa 38 bodova, od 54. minute, dok je Villarreal skočio na treće mjesto sa 58 bodova, jednim više od četvrtog Atletica iz Madrida.

Vodi Barcelona sa 70 bodova, četiri manje ima drugi Real Madrid.

