FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZVANA ZAMJENA /

Brazil na Hrvatsku ide bez zvijezde na vratima, ozlijedio se na treningu

Brazil na Hrvatsku ide bez zvijezde na vratima, ozlijedio se na treningu
×
Foto: Oli SCARFF/AFP/Profimedia

Alisson je u srijedu branio čitavu utakmicu za Liverpool ​

20.3.2026.
19:49
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Prvi vratar brazilske nogometne reprezentacije Alisson Becker zbog ozljede će propustiti prijateljske utakmice protiv Francuske i Hrvatske koje će se igrati 26. ožujka u Bostonu, odnosno 31. ožujka u Orlandu, objavila je Brazilska nogometna konfederacija (CBF) u petak.

Alisson je u srijedu branio čitavu utakmicu za Liverpool u uzvratnom dvoboju osmine finala Lige prvaka protiv Galatasaraya, ali je potom na jednom treningu navodno istegnuo mišić.

Umjesto Alissona brazilski izbornik Carlo Ancelotti za ovu je akciju pozvao vratara Corinthiansa Huga Souzu.

VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
