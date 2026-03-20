Šef europskog nogometa stigao u Zagreb: Razlog će vas iznenaditi

Dolazak prvog čovjeka europskog nogometa u Zagreb izazvao je veliku pažnju, a mnogi su se zapitali što stoji iza tog posjeta. Iako bi se na prvu pomislilo da je riječ o službenim obvezama ili nogometnim sastancima, razlog je zapravo puno osobniji.

Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, stigao je u hrvatsku metropolu kako bi prisustvovao svadbenom slavlju predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, Marijana Kustić. Kustić je u petak izrekao sudbonosno “da” svojoj odabranici Niki Perenčević, a svečano slavlje održano je u zagrebačkom hotelu Westin.

Među poznatim licima našli su se i Stipe Pletikosa, Zlatko Mateša što dodatno potvrđuje koliko je događaj bio važan i izvan nogometnih okvira.

Par je svoju vezu prvi put javno potvrdio zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislav Bralić i Klapa Intrade u zagrebačkoj Arena Zagreb, gdje su odmah privukli pažnju javnosti.

