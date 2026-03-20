FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
kamere ga uhvatile /

Šef europskog nogometa stigao u Zagreb: Razlog će vas iznenaditi

Šef europskog nogometa stigao u Zagreb: Razlog će vas iznenaditi
×
Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Veliko slavlje okupilo je velik broj uzvanika iz sportskog, poslovnog i društvenog života

20.3.2026.
21:57
Sportski.net
Matija Habljak/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dolazak prvog čovjeka europskog nogometa u Zagreb izazvao je veliku pažnju, a mnogi su se zapitali što stoji iza tog posjeta. Iako bi se na prvu pomislilo da je riječ o službenim obvezama ili nogometnim sastancima, razlog je zapravo puno osobniji.

Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, stigao je u hrvatsku metropolu kako bi prisustvovao svadbenom slavlju predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, Marijana Kustić. Kustić je u petak izrekao sudbonosno “da” svojoj odabranici Niki Perenčević, a svečano slavlje održano je u zagrebačkom hotelu Westin.

Među poznatim licima našli su se i Stipe Pletikosa, Zlatko Mateša što dodatno potvrđuje koliko je događaj bio važan i izvan nogometnih okvira.

Par je svoju vezu prvi put javno potvrdio zajedničkim pojavljivanjem na koncertu Tomislav Bralić i Klapa Intrade u zagrebačkoj Arena Zagreb, gdje su odmah privukli pažnju javnosti.

Marijan KustićAleksandar čeferinVjenčanjeWestin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike