Poljud na križnom putu: Hajduk razjasnio sve netočne informacije o budućnosti stadiona

U posljednjim danima tema Poljuda ponovno je postala glavna priča u Splitu. Pitanje budućnosti stadiona Hajduka, koji je više od običnog nogometnog terena, u centru je pažnje javnosti i medija. Klub i navijači već mjesecima raspravljaju o potrebama modernizacije, a sada su u javnost izašli i prvi konkretni nacrti novog stadiona.

Naš Dominik Franculić razgovarao je s dvoje arhitekata kako bi rasvijetlio situaciju i objasnio što se trenutno događa s Hajdukovim domom. Hajduk je vječna tema u Splitu, no posljednjih dana primat je preuzeo stadion Poljud, simbol kluba i njegova identiteta.

Klub je objavio službeno priopćenje na društvenim mrežama zbog širenja netočnih informacija i različitih interpretacija u javnom prostoru. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Tema infrastrukturne budućnosti Hajduka očekivano je izazvala veliki interes javnosti. Posljednjih dana u javnom prostoru pojavile su se razne teze i netočne informacije, stoga smo dužni javnosti transparentno predočiti činjenice.

Gradski stadion Poljud je u vlasništvu Grada Splita, koji je odgovoran za održavanje stadionske infrastrukture. To uključuje građevinske radove na krovnoj i betonskoj konstrukciji te sve ostale veće zahvate.

Od 2 milijuna eura koje je Vlada RH namijenila Hajduku za sanaciju štete nastale u nevremenu 2025. godine, klub je dosad primio i uredno potrošio nešto više od 300 tisuća eura. Iznos nije uplaćen u cijelosti na račun kluba, već se sredstva prebacuju po obavljenim radovima i prema planu.

Hajduk nikada nije skrivao odluku građevinskih stručnjaka o stanju krova Poljuda. Dokumentacija natječaja za sanaciju je javno dostupna, a klub je redovito ispunjavao sve sigurnosne uvjete za dobivanje licence.

Za zaštitu stadiona Poljud kao kulturnog dobra, 2015. godine izborili su se Hajduk i njegovi navijači. Upravo ta strast i predanost daju dušu Poljudu kakvog poznajemo već 47 godina. Klub je stalno upozoravao na stanje stadiona i nužnost intervencije kako bi se spriječilo njegovo propadanje.

Prva momčad Hajduka, djeca iz Akademije Luka Kaliterna te ŽNK Hajduk, ukupno oko 500 igrača i igračica, treniraju na dva pomoćna terena. Stoga je jasno da klub prvi put u svojih 115 godina zaslužuje uvjete za izgradnju modernog nogometnog kampa.

Novi stadion nije puka želja. on je jedino prihvatljivo rješenje. Ovo je prilika da se to i ostvari. Kad nestane svega i ne bude više, Hajduk će živjeti do kraja, za dišpet.”

