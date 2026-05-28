Talijani razbili mafijašku mrežu iz Hrvatske: Privedene 23 osobe, nevjerojatno što su sve radili

Organizirana kriminalna skupina aktivna na području Salerna u Italiji razbijena je nakon akcija talijanskih i hrvatskih vlasti, uz koordinaciju Eurojusta. Istrage skupine otkrile su širok raspon kriminalnih aktivnosti, uključujući trgovinu drogom, trgovinu oružjem i krijumčarenje migranata. Vođa skupine vodio je njihove aktivnosti - iz zatvora.

Tijekom akcija poduzetih u Italiji i Hrvatskoj, pritvoreno je 23 osumnjičenika, uključujući hrvatskog trgovca oružjem umiješanog u kriminalne aktivnosti.

Istrage su otkrile opasnu polikriminalnu prirodu skupine. Glavna aktivnost organizacije bila je trgovina drogom u području Sarna i Scafatija. Sumnja se da su prokrijumčarili stotine kilograma kokaina.

Kako bi kontrolirali svoj teritorij, članovi skupine osumnjičeni su za nabavu raznog oružja, uz iznudu i naručivanje nasilnih djela u svrhu zastrašivanja. Kako bi ostvarili još veću ilegalnu dobit, skupina se također aktivirala u olakšavanju ilegalne imigracije izradom lažnih ugovora o radu. Uspješno je podneseno preko 1000 zahtjeva za radne dozvole ili vize za spajanje obitelji.

Kriminalac iz zatvora upravljao operacijama

Aktivnosti skupine vodio je osumnjičenik koji se trenutačno nalazi u zatvoru. Dok je bio u pritvoru, i dalje je mogao davati upute članovima skupine, govoreći im od kojih poduzetnika da iznuđuju novac i naređujući nasilne činove radi naplate ili rješavanja sporova.

Osumnjičenik je također naredio nasilni napad na drugog pritvorenika, s namjerom da žrtvu prisili da dijeli ćeliju s osumnjičenikom kako bi osumnjičenik mogao koristiti pritvorenikov mobitel za usmjeravanje kriminalne skupine.

Talijanske i hrvatske vlasti, surađujući putem koordinacije Eurojusta, uspjele su identificirati osumnjičenika koji je opskrbljivao kriminalnu skupinu oružjem.

Ovaj kanal nabave oružja omogućio je članovima skupine kupnju nekoliko komada oružja, uključujući jurišne puške AK-47.

Ranije akcije dovele su do presretanja vozila koje je prevozilo oružje iz Hrvatske u Italiju, uhićenja odgovornog člana i zapljene više komada oružja i streljiva.

Naknadne radnje talijanskih i hrvatskih vlasti omogućile su pritvaranje 23 osumnjičenika, od kojih se 19 trenutno nalazi u pritvoru, dok su ostali osumnjičenici u kućnom pritvoru. Protiv jednog hrvatskog osumnjičenika izdan je europski uhidbeni nalog, koji je pripremio Eurojust.

Međunarodna suradnja s Hrvatskom

S obzirom na to da je istraga otkrila kriminalne veze s hrvatskim državljanima, ostvarena je i međunarodna pravosudna suradnja. Ključna je bila plodna razmjena informacija između talijanskog Okružnog tužiteljstva za borbu protiv mafije i hrvatskog USKOK-a, uz potporu Nacionalne uprave za borbu protiv mafije i terorizma te koordinaciju Eurojusta.