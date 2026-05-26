EPPO optužio troje ljudi za prijevaru tešku 2,5 milijuna eura: Prijeti im 10 godina zatvora

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu objavio je da je podnio optužnicu protiv triju osoba i jednog trgovačkog društva zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava s ciljem pribavljanja oko 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) namijenjenih obnovi nakon potresa.

Priopćenje EPPO-a prenosimo u cijelosti:

"Kako je ranije objavljeno, te kao što proizlazi iz rezultata provedene istrage, u razdoblju od siječnja 2022. do listopada 2023. jedan od optuženika podnio je prijavu u ime optuženog trgovačkog društva, čiji je on vlasnik, na javni poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Svrha poziva bila je vraćanje u prijašnje stanje energetske infrastrukture, energetskih postrojenja, energetskih sustava i pripadajućih građevina oštećenih u potresima koji su 28. i 29. prosinca 2020. pogodili Sisačko-moslavačku županiju u Hrvatskoj.

Da bi prijava bila prihvaćena, optuženik je trebao dostaviti nalaze o šteti nanesenoj elektroenergetskoj infrastrukturi tog trgovačkog društva, kao i dokaz o ispitivanju kabla srednjeg napona, pri čemu je trebao dokazati da je uzrok nastalih oštećenja bio potres.

Iz rezultata istrage proizlazi da je optuženik, kao vlasnik trgovačkog društva dogovorio krivotvorenje tražene dokumentacije uz pomoć druge dvojice optuženika – sudskog vještaka za graditeljstvo i ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Sumnja se da su traženim dokumentima neistinito naveli da su na elektroenergetskoj infrastrukturi nastala oštećenja u potresu, pri čemu je stalni sudski vještak za graditeljstvo neosnovano uvećao trošak sanacije postojeće elektroenergetske mreže.

Istragom je utvrđeno da je optuženi vlasnik društva nakon toga predao krivotvorenu dokumentaciju Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, koje mu je dodijelilo približno 2,5 milijuna eura iz FSEU – od čega je oko 1,7 milijuna eura isplaćeno njegovom optuženom društvu za troškove koji su zapravo bili neprihvatljivi.

Na prijedlog EPPO-a, sudac istrage je radi osiguranja protupravno stečene imovinske koristi odredio blokadu imovine i sredstava na računu optuženog trgovačkog društva u iznosu od 1.513.878,66 eura.

U slučaju osuđujuće presude, optuženici bi mogli dobiti kaznu zatvora u trajanju do deset godina zatvora. Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima", stoji u priopćenju.

