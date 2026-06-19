Pariz zovemo gradom ljubavi, ali malo tko zna da ispod njega leži mjesto s milijunima mrtvih

Pariške katakombe počele su se pojavljivati u antičko doba, kada su Rimljani kopali kamen ispod Pariza. Od 7. travnja 1786., kada su podzemni prostori posvećeni, katakombe su postale spremište ljudskih ostataka ukinutih groblja koja su morala ustupiti mjesto novom urbanom razvoju.

Do 1814. u katakombama su smješteni ostaci više od šest milijuna ljudi. Samo za zabavu, sam grad Pariz ima približno 2,14 milijuna stanovnika.