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JEZIVA PRIČA /

Pariz zovemo gradom ljubavi, ali malo tko zna da ispod njega leži mjesto s milijunima mrtvih

Pariz zovemo gradom ljubavi, ali malo tko zna da ispod njega leži mjesto s milijunima mrtvih
Foto: Profimedia
Pariz, Grad Svjetlosti, pulsira životom na svojim bulevarima, u muzejima i kafićima. No dvadeset metara ispod asfalta i vreve, prostire se posve drugačiji grad - tiho, mračno carstvo mrtvih. Pariške katakombe, dom posmrtnih ostataka više od šest milijuna ljudi, nisu samo morbidna turistička atrakcija. One su spomenik jedinstvenom rješenju dvostruke krize koja je prijetila uništenjem Pariza u 18. stoljeću: urušavanja tla i pretrpanih groblja koja su širila zarazu.
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Pariške katakombe počele su se pojavljivati u antičko doba, kada su Rimljani kopali kamen ispod Pariza. Od 7. travnja 1786., kada su podzemni prostori posvećeni, katakombe su postale spremište ljudskih ostataka ukinutih groblja koja su morala ustupiti mjesto novom urbanom razvoju.

Do 1814. u katakombama su smješteni ostaci više od šest milijuna ljudi. Samo za zabavu, sam grad Pariz ima približno 2,14 milijuna stanovnika.

19.6.2026.
11:46
Webcafe.hr
Profimedia
ParizLjubavJezivoParanormalno
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