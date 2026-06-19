Stručnjaci izabrali: 'Ovih 28 automobila danas nudi najviše za vaš novac'

Vozači željni performansi oduvijek su tražili najjeftiniji način da dođu do ozbiljne snage. Nekada su tu ulogu imali sportski kompaktni modeli i američki muscle automobili, no današnje tržište izgleda potpuno drukčije, prenosi britanski Car magazine.

Pregled aktualne ponude novih automobila pokazuje da najbolji omjer uloženog i dobivenog danas nude električni i elektrificirani modeli. Na vrhu se nalaze poznata imena, ali i brojni novi proizvođači, ponajprije iz Kine.

"Neki modeli, poput Smarta #5, pojavljuju se u više izvedbi među 28 najboljih, no u ovom pregledu izdvojena je verzija svakog modela koja nudi najviše snage za uloženi novac. Za usporedbu, jedan od najprodavanijih modela, Jaecoo 7 SHS-H Pure, nudi omjer od 155,34 eura po konjskoj snazi, što je više nego dvostruko skuplje od vodećeg modela na listi", navodi Car magazine.

>>> U galeriji pogledajte o kojim modelima se radi i na kojem su mjestu na ljestvici <<<

* Sve cijene izvorno izražene u britanskim funtama preračunate su u eure prema okvirnom tečaju od 1 GBP = 1,17 EUR

* Riječ je o modelima automobila koji su dostupni na britanskom tržištu. Nekih modela u Hrvatskoj još nema