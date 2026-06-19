Od dječje zvijezde do ovisnosti i beskućništva: Kako je mlada glumica imala tako tragičan kraj?

Glas koji je oživio Disneyjevu Lilo i lice koje je utjelovilo jednu od najjezivijih figura modernog horora, Samaru Morgan iz filma Krug, pripadali su istoj osobi - Daveigh Chase. Vijest o njezinoj smrti objavljena je 17. lipnja, kada je potvrđeno da je preminula u 35. godini života od posljedica meningitisa i teške infekcije krvi.

Rođena u Las Vegasu, Daveigh je vrlo rano zakoračila u svijet glume gotovo slučajno, nakon obiteljskih okolnosti koje su je dovele do Los Angelesa i prvih audicija. Pravi proboj doživjela je 2002. godine, kada je kao 12-godišnjakinja ostvarila dvije kultne uloge - posudila je glas Lilo u Disneyjevom hitu Lilo i Stitch, ali i utjelovila Samaru Morgan u hororu Krug.

Već od tinejdžerske dobi, prema navodima njezine obitelji, borila se s ovisnošću, a nakon 2016. godine potpuno nestaje iz filmske industrije. U kasnijim godinama živjela je na marginama društva, u siromaštvu i nestabilnim uvjetima, dok su pokušaji njezinih bližnjih da joj pomognu dolazili prekasno.