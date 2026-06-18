Preminula zvijezda 'Kruga' (34), na ulici umirala dok su je na računu čekali milijuni

Bivša dječja zvijezda Daveigh Chase, čiji je pogled kao Samare Morgan u "Krugu" plašio generacije i čiji je glas oživio lik Lilo u klasiku "Lilo i Stitch", preminula je u 35. godini, prenosi TMZ.

Posljednji mjeseci života Daveigh Chase bili su obilježeni bijedom i boravkom na zloglasnom Skid Rowu u Los Angelesu. Njezin menadžer John Ryan i polusestra Gaia Brown unajmili su privatnog istražitelja da je pronađu i pruže joj pomoć. Krajem 2025. godine na društvenim mrežama pojavila se potresna snimka koja je prikazivala Chase, zastrašujuće mršavu i jedva pri svijesti, u prikolici. Ryan ju je uspio kontaktirati telefonom i organizirati spašavanje, no dok je stigao na lokaciju, ponovno je "nestala".

Plan je bio odvesti je na rehabilitaciju u Kostariku nakon oporavka u L.A.-u. Nažalost, pomoć je stigla prekasno. Primljena je u bolnicu zbog teške pothranjenosti, a preminula je od posljedica meningitisa i teške infekcije krvi koja je na kraju dovela do sepse.

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Milijuni koje nikada nije podigla

Ironično, dok se borila za život na ulici, Chase je na računu imala milijune dolara koje nije mogla podići. Kao osmogodišnjakinja, potpisala je unosan ugovor s Disneyjem koji joj je, umjesto jednokratne isplate, osigurao trajni postotak od prodaje igračaka, tantijema, korištenja glasa u tematskim parkovima i drugih proizvoda s likom Lilo. Njezin menadžer John Ryan godinama je primao obavijesti o neisplaćenim čekovima. Prema njegovim riječima, iznos se popeo na "milijune". Međutim, Chase je, navodno duboko ogrezla u ovisnost o heroinu i fentanilu, bila "predaleko" da bi mogla preuzeti novac, unatoč Ryanovim pokušajima da stupi u kontakt s njom. Nakon njezine smrti, taj novac sada bi, prema zakonu, trebao pripasti njezinom najbližem srodniku, ocu.

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Sumnjiva kampanja

Dodatnu sjenu na tragediju bacio je Roy Hernandez, koji se predstavio kao njezin dečko i pokrenuo GoFundMe kampanju. U njoj je naveo da se Chase "borila pronaći sigurnost" nakon teškog djetinjstva i bolnog prekida odnosa s obitelji. Međutim, Ryan je oštro upozorio javnost, izjavivši da nitko od prijatelja ili obitelji nikada nije čuo za Hernandeza.

Posljednji glumački angažman imala je prije deset godina, nakon čega su uslijedili problemi sa zakonom.