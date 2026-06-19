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ZGODNA NAVIJAČICA /

Tko je atraktivna crnka koja je 'zasjenila' utakmicu Bosne i Hercegovine? Prate je milijuni

Tko je atraktivna crnka koja je 'zasjenila' utakmicu Bosne i Hercegovine? Prate je milijuni
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Foto: JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia/Ilustracija

Dok su oči bile uprte u teren, fotografi i navijači na tribinama nisu mogli skinuti pogled s Jeane Marie. Američka influencerica i pjevačica libanonsko-brazilskih korijena privukla je svu pažnju u pripijenom crvenom kombinezonu.

19.6.2026.
11:38
Hot.hr
JOERAN STEINSIEK/imago sportfotodienst/Profimedia/Ilustracija
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Nakon utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Švicarskom, na društvenim mrežama nije se pričalo samo o nogometu. Veliku pozornost privukla je atraktivna crnka u pripijenom crvenom kombinezonu, a s tribina je privlačila poglede fotografa i navijača. Radi se o Jeane Marie (35), američkoj pjevačici, glumici i influencerici koju na TikToku prati više od tri milijuna ljudi. Njezine fotografije brzo su se počele širiti društvenim mrežama, a za sve je zaslužna upečatljiva kombinacija koja se ističe.

Osim glazbe, bavi se i glumom te se do sada pojavljivala u nekoliko različitih televizijskih projekata.

Od bijele kuće do diplome na Floridi

Jeane Marie često ističe svoje libanonsko-brazilsko podrijetlo, a uz engleski jezik tečno priča još arapski, španjolski i portugalski, a završila je studij međunarodnih odnosa na Floridi. Jeaneina karijera započela je izvanrednim nastupom u Bijeloj kući već u dobi od 11 godina, a čak je napisala i knjigu s 14 godina. Nakon srednje škole, obrazovanje i karijeru je nastavila u Abu Dhabiju i Bejrutu.

 

GlazbaNavijačicaBosna I HecegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Sp 2026
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