Joe Šimunić u Maksanovom korneru: 'Volio bih HNL sa 12 klubova i veću financijsku pomoć manjima'

Joe Šimunić, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i član elitnog kluba 100, danas je predsjednik NK Rudeš s kojim je ostvario povratak u najviši rang hrvatskog nogometa. U podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", legendarni "Vatreni" sa 105 nastupa za Hrvatsku govori bez zadrške o izazovima s kojima se susreću manji klubovi, nudi svoju viziju budućnosti Hrvatske nogometne lige, te se prisjetio najupečatljivijih trenutaka iz svoje bogate karijere.

Od mukotrpnog rada u Rudešu, preko problema s infrastrukturom i financijama, do velikih očekivanja od reprezentacije na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, Šimunić je ponudio jasan i direktan uvid u stanje hrvatskog nogometa.

Uspjeh Rudeša temelji se na obiteljskoj atmosferi

Nakon povratka u Prvu HNL, predsjednik Rudeša osvrnuo se na ključne faktore uspjeha, ističući zajedništvo i nevjerojatan rad ljudi u klubu.

Što je bilo presudno za plasman Rudeša u SHNL i na što ste najviše ponosni?

"Volio bih imati priliku svima zahvaliti, svim ljudima u klubu i onima koji su nam pomagali. Svatko na svoj način - radnici, radna zajednica, igrači, treneri, stožer i cijela omladinska škola. Mi smo jako ponosan klub. Posebno bih volio izdvojiti i pohvaliti našeg direktora Stipu Čondrića, kojem se premalo zahvaljuje. On radi nevjerojatan posao već šest godina, radi non-stop. Ne znam kako sve stigne, ali napravio je puno dobrih stvari. Mislim da bez njega ovaj uspjeh ne bi bio ni blizu."

Vizija budućnosti: Liga s 12 klubova i veća pomoć manjima

Šimunić je iskoristio priliku kako bi iznio svoju viziju za jačanje hrvatskog nogometa, koja uključuje strukturne promjene u samom natjecanju.

Pred vama je izazovno ljeto, momčad treba pojačati. Što je u planu?

"Dojmovi se još sliježu, ali volio bih reći par stvari. Kao predsjednik Rudeša, volio bih u budućnosti vidjeti da naš najviši rang ima više klubova, na primjer dvanaest. To bi dalo mlađim igračima više šansi i prilika igrati u prvom rangu. Eventualno bi se moglo napraviti i da klubovi koji ulaze iz Druge u Prvu ligu dobiju veću financijsku pomoć, da im bude lakše. Svima koji uđu u ovu ligu je jako, jako teško bez puno novca. Vidjeli smo to prije par godina i mislim da su svi klubovi, ne samo Rudeš, imali velikih problema. Nažalost, klubovi velike tradicije poput Šibenika, Zadra i Zaprešića otišli su u krivom smjeru. Volio bih da institucije malo više paze i prate te da se više pomogne manjim klubovima."

Apel Gradu Zagrebu: Želimo igrati na našem stadionu

Jedan od najvećih problema s kojima se klub suočava jest nedostatak adekvatne infrastrukture, zbog čega će domaće utakmice igrati izvan svog grada.

Poznato je da Rudeš posluje pošteno i ne ostaje dužan igračima. Otkud vam novac i gdje vidite prostor za napredak?

"Imamo mi svoje sponzore, ali jako je bitno napraviti dobar skauting, naći igrače koji možda nemaju minutažu u drugim klubovima i dati im priliku. Čekamo i sponzore, imamo nešto novca od TV prava i fonda solidarnosti, čega prije nije bilo. Opet je teško, ali bilo bi još teže da nema ni toga. Mi ulažemo u infrastrukturu, uložili smo u novu tribinu i spremni smo napraviti sve da igramo na našem stadionu. Nažalost, nemamo baš neku potporu od grada. Volio bih pozvati Grad Zagreb da dođu i da nam pomognu. Žalosno je da mi sljedeće sezone moramo igrati u drugoj županiji, u Gorici. Htio bih zahvaliti Gradu Gorici što su primili jedan zagrebački klub da igra kod njih, svaka im čast. Ali najljepše bi bilo da igramo na našem stadionu. Nadam se da će u budućnosti krenuti procedura i da ćemo dobiti pomoć od ljudi koji su zaduženi za to."

'Proći skupinu na SP-u je uspjeh, sve ostalo je bonus'

S velikim iskustvom igranja na pet velikih natjecanja, Šimunić ima jasna očekivanja od "Vatrenih" na Mundijalu u Sjevernoj Americi.

Što očekujete od reprezentacije i što bi za vas bio uspjeh?

Očekujem da će nas momci, uz izbornika i stožer, prezentirati u najboljem izdanju. Uopće ne sumnjam u to. Mi smo ponosan narod, mi smo nogometna nacija, mi smo čudo. Za mene je uspjeh proći grupu, a sve poslije toga je bonus. Momci su na zadnja dva svjetska prvenstva pokazali da smo pobjednici, da imamo pobjednički mentalitet, i to je naša najveća prednost.

Mlada snaga obrane

Posebno se osvrnuo na mlade igrače koji čine okosnicu obrane, predviđajući im sjajnu budućnost.

Luka Vušković je oduševio ove sezone. Može li on biti adut reprezentacije?

Luka je jako dobro sazrio, napreduje i igra u jako zahtjevnoj ligi, u klubu koji se borio za ostanak i uspio u tome. Jak je u prekidima, što nam je još jedan adut. On je obrambeni igrač, ali iz svake situacije može doći u šansu zabiti gol, on ili Gvardiol. Momak ima puno posla pred sobom, ali ako nastavi raditi kao do sada i ostane zdrav, ne moramo se bojati za budućnost naše obrane. Dugo godina ćemo imati ponovno dobru reprezentaciju.

Vremeplov za Wembley 2007.

Na kraju razgovora, prisjetio se trenutka iz vlastite karijere koji bi, bez imalo razmišljanja, ponovio.

Da se možete vratiti u prošlost, koji biste trenutak iz reprezentacije ponovno proživjeli?

"Englesku na Wembleyju 2007. godine. Volio bih to ponovo doživjeti. Izbacili smo ih na njihovom terenu. Svi su mislili da ćemo igrati lagano, ali mi smo uvijek igrali sto posto. Engleze smo izbacili i vjerujem da nam to nikad neće zaboraviti. Sve je bilo pošteno i to je bio jako, jako lijep osjećaj."

Joe Šimunić je svoju igračku karijeru završio, ali njegova strast prema nogometu i borba za boljitak hrvatskih klubova i dalje traju. Njegovim riječima, reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu poručuje samo jedno:

"Ništa, osim sretno. Najbolji su za mene. Neka uživaju i nek rade ono što rade već dugo godina."