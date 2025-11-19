Josip Šimunić: 'Hrvatska se ne mora bojati nikoga, a jedan igrač me posebno oduševio'

Umjesto Hrvatske - u prvom jakosnom šeširu završila je Belgija. No, Hrvatska se ne mora bojati nikoga - za RTL Sport poručuje Josip Šimunić. Evo koji su igrači njega oduševili u kvalifikacijama.

Nakon najuspješnijeg kvalifikacijskog ciklusa u povijesti, pogled je sada prema 5. prosincu, Washingtonu i ždrijebu Svjetskog prvenstva.

Iako su se nadali prvom potu za što je bilo potrebno, uz izborenu pobjedu nad Crnom Gorom, poraz ili remi Nijemaca od Slovačke - drugi uvjet se nije ispunio. Vatreni su u drugoj jakosnoj skupini što znači da bi mogli startati protiv domaćina ili zaigrati protiv nekih od nogometnih sila - ponovno Brazil, Argentina, Francuska ili Španjolska.

"Je kako je, jesmo prvi ili drugi pot, po meni je to manje bitno. Bilo bi dobro izbjeći tih par momčadi, međutim mislim da smo prošli vrijeme da se mi nekog trebamo bojati."

Baš zato, kaže Šimunić, straha nema jer Hrvatska je više puta dokazala da se itekako može.

"Pobijedili smo i Brazil, više davno i Nijemce par puta čak i Španjolsku iako su oni nama tu li-la, ali mi smo jedna od najboljih momčadi na svijetu."

'Uvijek može bolje'

U prvoj skupini koju Hrvatska nije ulovila su tri domaćina, SAD, Meksiko i Kanada te devet najbolje rangiranih reprezentacija. Drugu, treću i četvrtu jakosnu skupinu čine preostalih 36 kvalificiranih koje će biti raspoređene u tri skupine prema poretku na FIFA-inoj ljestvici.

"Mi smo odlični, ali uvijek može bolje. Najteže kad na veliko natjecanje kao na Svjetsko prvenstvo, moraš se prilagoditi drugim momčadima na način kako igraju... južnoamerički drugačije, američke, europske, afričke i onda imaš element kakvo je vrijeme, vlaga..."

Dok su Luka Modrić, Ivan Perišić uz ostale senatore zadužili te i dalje zadužuju Zlatka Dalića, ima i onih koji su se istaknuli u ovim kvalifikacijama poput mladog stopera Luke Vuškovića koji je bio potreban na dva fronta - u A vrsti kao i U 21 reprezentaciji. A Šimunića je ovoga puta dojmio i povratnik Nikola Vlašić.

"Vlašić se vratio, hvala Bogu! Mislim da je dečko imao teško razdoblje, ali pravi je igrač i karakter i uvijek dođe na svoje. Ostalo se više-manje zna, dok su neki sigurni, tih prvih 20 minuta nam je dobro došlo da ne bi pomislili da je to to."

"Mi smo napravili svoj posao, mislim da možemo, najvažnije da ostanemo zdravi do sljedećeg okupljanja da izbornik ima slatke brige."

Za početak slatke brige s kim i gdje - Hrvatska će za 16 dana doznati svoju sudbinu na svom sedmom Mundijalu.