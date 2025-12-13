FREEMAIL
POREZNA IZBACILA PODATKE

Skupo, skuplje, advent? Trošimo više, ali ima caka. 'Pa nismo Hamburg'

Od početka adventa do danas odnosno, u posljednja dva tjedna, samo u Zagrebu, na hranu i piće potrošeno je više u odnosu na isto razdoblje lani - gotovo 5 milijuna eura. 

Evo i konkretnih podataka Porezne uprave za uslugu Djelatnost pripreme i usluživanja hrane u glavnom gradu.

Ove je godine s prvim adventskim vikendom do danas potrošeno gotovo 48 i pol milijuna eura. Porast je to od 10 posto u odnosu na potrošnju lani. 

No, izdano je tek oko 3 posto više računa. Što pokazuje da se ne jede i pije više, već da je ponuda skuplja. 

Pune brojke pokazuju 126 tisuća fiskaliziranih računa više u razdoblju koje uspoređujemo. 

A što o cijenama kažu posjetitelji adventa, pogledajte u videu. 

13.12.2025.
21:48
