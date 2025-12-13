Jedan kolač bio je apsolutni hit sajma u Vinkovcima: 'Bez njih kod nas ne prolazi ništa'

U središtu Vinkovaca danas sajam kolača, nazvan Sitno-slatko, a posvećen mirisima i okusima domaćih blagdanskih kolača. S ciljem čuvanja tradicije i promicanja blagdanskog ozračja, okupili su se domaće slastičari i ljubitelji malih slatkih užitaka.

Degustiralo se kolače, razmjenjivalo recepte i iskustva, a sjećanjima se vraćalo u djetinjstvo.

Breskvice, šape, limunčići, medenjaci, kiflice s makom, raspucanci i mnogi drugi božićni kolačići nezamjenjivih su okusa, a čak i njihovi mirisi bude sjećanja na djetinjstvo.

"Miris kolača kako se širio kućom, znači dok smo bili djeca, dok je mama bila u kuhinji, dok ih je pripremala", kaže Tea iz Vinkovaca.

Kako se svi kolačići ne bi odmah pojeli - čuvali su se na raznim mjestima.

"Na starom ormaru, ne smiješ dirati. Teško je to bilo čekati. Teško ja mala, a ormar visok", kaže Anđelka iz Vinkovaca.

A djeca i kolači uvijek idu zajedno.

"Evo, djeca koja su prolazila i degustirala kolče – svi se uhvate za mađaricu", kaže Kristina iz Vinkovaca.

"Tu mi je unuka, ona bira, rekla je mađaricu, dajte mi sve to, pojest će se", kaže Jozo iz Vinkovaca.

Unucima koji nisu tu pa ne mogu birati – slat će se čitav izbor.

"Puna torba namijenjena je našim unucima, a za naše potrebe ćemo nešto malo i ispeći", kaže Katica iz Gundinaca.

Jedan od najomiljenijih slatkih kolačića su breskvice.

"Breskvice su ono bez čega kod nas ne prolazi ništa, od Božića, Uskrsa, kirbaja, sve moguće, svatovi", kaže Jelena iz Vinkovaca.

"Od djetinjstva ih volim, kada smo dolazili u svatove, prvo mi je bilo – breskvice", dodaje Anica iz Vinkovaca.

Organizatori sajma daju potporu domaćim slastičarima - kako bi županija bila prepoznatljiva po njihovoj tradiciji.

"Kao jedna destinacija pravih sitnih slatkih slavonskih kolača koji se još uvijek prave po recepturi požutjelih bilježnica naših baka", kaže Tamara Kalistović, pročelnica Odjela za turizam, kulturu i sport Vukovarsko-srijemske županije.

Bez ovih kolačića ni božićna trpeza nije ista, a kako su i namirnice potrebne za njih sve skuplje, organizatori su donirali kolače socijalno najugroženijim građanima Vinkovaca.