AKO ZATREBA /

Ove ljekarne su dežurne u najvećim hrvatskim gradovima za vikend: Donosimo popis

Ove ljekarne su dežurne u najvećim hrvatskim gradovima za vikend: Donosimo popis
Foto: Patrik Macek/pixsell

Donosimo popis dežurnih ljekarni ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima

13.12.2025.
22:48
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
Kako biste bez brige mogli nabaviti potrebne lijekove i proizvode tijekom vikenda, donosimo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima. 

U nastavku provjerite koje su ljekarne dostupne u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kao i njihove točne adrese.

Zagreb 

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291 

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

Split

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4 

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22  (Sirobuja SuperKonzum)

Rijeka 

Dežurne ljekarne u Rijeci:

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

Osijek 

Dežurne ljekarne u Osijeku: 

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

Ljekarna Park, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV 6 (Dom zdravlja)

AKO ZATREBA /
