Ove ljekarne su dežurne u najvećim hrvatskim gradovima za vikend: Donosimo popis

Donosimo popis dežurnih ljekarni ovog vikenda u najvećim hrvatskih gradovima
Kako biste bez brige mogli nabaviti potrebne lijekove i proizvode tijekom vikenda, donosimo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.
U nastavku provjerite koje su ljekarne dostupne u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku kao i njihove točne adrese.
Zagreb
Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291
Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22
Split
Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4
Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)
Rijeka
Dežurne ljekarne u Rijeci:
Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18
Osijek
Dežurne ljekarne u Osijeku:
Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7
Ljekarna Park, adresa: Park kralja Petra Krešimira IV 6 (Dom zdravlja)
