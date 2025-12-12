Eksplozija virusa u Hrvatskoj, automobili ispred Klaićeve: 'Dosta težak oblik kod većine'

'STANJE JE OZBILJNO' /

U nekim školama u Hrvatskoj ovih dana nastavu pohađa tek sedmero učenika – cijeli razredi ostaju kod kuće jer su bolesni. Zemlja bilježi eksploziju broja oboljelih od gripe, a gotovo polovica od više od sedam tisuća prijavljenih slučajeva zabilježena je samo u prošlom tjednu. Riječ je o golemom porastu, i to gotovo mjesec i pol dana ranije nego lani.

Automobili ispred Klaićeve: upaljeni žmigavci, traži se parking. Jer gripa je uranila, broj oboljelih je naglo porastao - pacijenata je dvostruko više nego u ovom periodu lani, a najviše je djece od 5 i 6 godina.

Sve ovo potvđuje i liječnik obiteljske medicine Marin Mazalin.

"Koliko mogu steći dojam čini mi se da je dosta težak oblik kod većine ljudi. Naravno uvijek imate netko tko lakše, netko tko teže preboli bilo koju bolest pa tako i gripu. Ali u usporedbi s prošlim sezonama, čini mi se su simptomi nešto izraženiji. Ljudi se žele na visoke temperature, opću slabost, bol u mišićima, zglobovima, osjećaj nemoći, u puno većoj mjeri nego što je to ranije bilo", kaže Mazalin.

Da je stanje ozbiljno, potvrđuju i podaci iz Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, gdje ovih dana umjesto uobičajenih stotinjak pacijenata dnevno primaju oko 200 ljudi.

Točan razlog ranijeg početka epidemije nije poznat. Moguće je da je jedan od razloga što je prvi slučaj gripe zabilježen još u kolovozu, pa se virus imao vremena proširiti. Veći porast zabilježen je na mjestima s mnogo ljudi – u domovima za starije, školama i vrtićima.

Najviše oboljeli u Dalmaciji

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo priopćili su:

"Dosad je u ovoj sezoni 7091 oboljelih, a gotovo polovina slučajeva – prijavljeni su prošlog tjedna. Gripa je počela krajem rujna i početkom listopada – kada nije bilo puno slučajeva. Broj oboljelih je rastao tijekom studenog – u zadnja dva tjedna mjeseca bilo je 803, odnosno 1271 slučaj. Da bi prošlog tjedna narastao za 2 i pol puta.“

Najviše oboljelih bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Dosad su zabilježena i dva smrtna slučaja, a s obzirom na to da se vrhunac gripe tek očekuje, stručnjaci upozoravaju kako će broj oboljelih – i preminulih – tijekom zime rasti.

Zbog toga liječnici i epidemiolozi preporučuju cijepljenje kao najučinkovitiju zaštitu u nadolazećim tjednima povećane aktivnosti virusa.