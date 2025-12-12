Analiziramo božićni šoping Plenkovića: Stručnjak upozorio na veliki problem

Više od dvije milijarde eura mogla bi biti konačna cifra božićnog vojnog šopinga kojeg je Andrej Plenković obavio ovog tjedna u Parizu i Berlinu.

Prvo je s Francuzima pao deal o kupnji 18 haubica, čija se cijena zna, ali i za modernizaciju 12 Rafalea, godinu dana nakon što smo ih dobili, čija se cijena ne zna, što se baš ne sviđa predsjedniku države.

Onda je s Nijemcima dogovorena kupnja 44 tenka Leopard, po mnogima najboljih na svijetu, na čemu nam danas čestita i Aleksandar Vučić.

A mislite li da trošimo previše novaca na naoružanje, slušajte samo glavnog tajnika NATO-a koji otvoreno govori da moramo biti spremni za rat kakav su iskusili naši djedovi i pradjedovi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jesmo li moderna vojska?

Na pitanje jesmo li sad ta neka nova moderna zapadna vojska, stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić jasno odgovara: "Daleko od toga".

Vojni analitičar Goran Redžepović drugačijeg je mišljenja. "Je na dobrom smo putu, ali do tog cilja treba puno puno znoja i rada".

Nećemo odmah nabacit negativu jer imamo hrvatske leoparde. Ultimativni božićni šoping, obavljen.

Neće škripati tenkovi kad ih podmažemo, jurit će. O čemu se ustvari radi? Sad imamo stare M-84 iz bivše države koje smo malo unaprijedili s modernim sustavom – pogađa metu do 2 kilometra, težak je 42 tone.

A sad smo kupili Leoparde koji pogađaju do 5 kilometara, imaju štit protiv dronova, termovizijske kamere, GPS i teški su 60 tona. Da prevedemo, dakle dosad smo imali nešto kao one stare nokije, koje su ok, pouzdane, sad smo kupili moderne pametne telefone. Skupe.

"Za jednu bojnu Leoparda dva vi možete opremiti čitavu mehaniziranu brigadu, stavljati sva jaja u jednu košaru je vrlo, vrlo opasno", upozorava Redžepović.

Trebalo je, kaže, malo više šarati.

Jesmo li bolji od susjeda?

Sigurno ćemo te strukturne probleme riješiti do 2027. godine, kad nam počnu stizati Leopardi. Njih smo platili milijardu i pol eura, a polovne Rafale milijardu, ali hej Francuzi nam nisu rekli da će ih prodati i Srbiji.

Kupili smo i turske Bayraktare koje su toliko pomogli Ukajincima u borbi protiv Rusa da su im posvetili i pjesmu - cijena 67 milijuna eura. "Oni su počeli praviti dronove veličine komarca koji ima kameru na sebi", kaže Kalinić.

A dobro Kinezi, ali kad se uspoređujemo gledamo što imaju susjedi, jesmo li bolji od susjeda? "Pa ja se nadam da jesmo, ali ako je moguće, ja bih sa svim susjedima potpisao pakt o nenapadanju", ističe Kalinić.

Cilj tih mega nabava je da nas se nitko ne usudi dirnuti. Cilj je da tenkovi Leopardi nikad ne budu stvarno aktivirani u borbi, kao i pravi Leopard da se izležava većinu dana i to je to.