Nabavlja li Hrvatska vojska baš ono što joj treba? Tabak: 'Imali smo veliku rak ranu'

VELIKI BOŽIĆNI ŠOPING /

Hrvatska vojska kreće u božićni šoping. Vojni kamioni, tenkovi - protudronski sustav - druga je velika nabavka nakon Rafala. Rat u Ukrajini i NATO zahtjevi pogurali su Vladu prema novoj kupnji i ugovorima koje bi hrvatski premijer Andrej Plenković trebao potpisati idući tjedan. Ide u Pariz i Berlin, a nabavlja li Hrvatska baš ono što joj treba?

Kopnena vojska trebala bi dobiti novih 420 čeških vojnih kamiona TETRA. U zajedničkoj nabavci kupuje se i 18 francuskih samohodnih haubvice cezar.

"Nije dvojbeno da Hrvatskoj vojsci trebaju vojni kamioni. To je već dugo bila velika rak rana, osiguravanjem mobilnosti vojske tu će četrstotinjak kamiona jako dobro doći", rekao je vojni analitičar Igor Tabak.

Na popisu su antidronska sustava, s poljskom kopnijeom razvija ga hrvatski Končar. nabavljaju se dva mobila dok će dva stacionarna čuvat će kritičnu infrastrukturu - zagrebački i zadarski aerodrom u Zemuniku.

