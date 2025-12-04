FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI BOŽIĆNI ŠOPING /

Nabavlja li Hrvatska vojska baš ono što joj treba? Tabak: 'Imali smo veliku rak ranu'

Hrvatska vojska kreće u božićni šoping. Vojni kamioni, tenkovi - protudronski sustav - druga je velika nabavka nakon Rafala. Rat u Ukrajini i NATO zahtjevi pogurali su Vladu prema novoj kupnji i ugovorima koje bi hrvatski premijer Andrej Plenković trebao potpisati idući tjedan. Ide u Pariz i Berlin, a nabavlja li Hrvatska baš ono što joj treba? 

Kopnena vojska trebala bi dobiti novih 420 čeških vojnih kamiona TETRA. U zajedničkoj nabavci kupuje se i 18 francuskih samohodnih haubvice cezar.

"Nije dvojbeno da Hrvatskoj vojsci trebaju vojni kamioni. To je već dugo bila velika rak rana, osiguravanjem mobilnosti vojske tu  će četrstotinjak kamiona jako dobro doći", rekao je vojni analitičar Igor Tabak.

Na popisu su antidronska sustava, s poljskom kopnijeom razvija ga hrvatski Končar. nabavljaju se dva mobila dok će dva stacionarna čuvat će kritičnu infrastrukturu - zagrebački i zadarski aerodrom u Zemuniku.

Više pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.12.2025.
19:35
Ana Mlinarić
Andrej PlenkovićHrvatska VojskaNatoVojska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx