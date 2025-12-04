Renato Sulić nakon 8 godina šutnje progovara o Lini Červaru i neigranju na EP-u 2018. u Hrvatskoj

MAKSANOV KORNER /

Proslavljeni bivši hrvatski rukometaš Renato Sulić gost je u specijalnoj epizodi podcasta Net.hr-a Maksanov korner. Nalazimo se u dvorani u Zametu u Rijeci i razgovaramo sa zlatnim imenima hrvatskog rukometa.

Renato Sulić zasigurno je jedno od njih. Sulić po prvi put progovara o nekim stvarima iz karijere i prekida šutnju nakon 8 godina o neigranju na EP-u 2018. u Hrvatskoj, prisjeća se bitnih trenutaka iz karijere, govori i o teškoj nesreći koju je doživio, oporavku i najavljuje Europsko rukometno prvenstvo 2026., koje ćete gledati na kanalima RTL-a i platformi VOYO. Neki detalji i priče će vas iznenaditi, neki nadahnuti, a sigurni smo da će vas ova podcast prikovati za ekran.

