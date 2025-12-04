FREEMAIL
INTERESANTNO /

Hrvatska je vodila 33:6, a onda je protivnička trenerica pozvala time-out i iznenadila sve

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobijedila je Iran s velikih 38:9 u prvoj utakmici u President cupa. Naše rukometašice dominirale su tijekom cijele utakmice, Iranke se nisu mogle oduprijeti. Izbornica Irana pozvala je time-out u drugom poluvreenu, dok je njena ekipa gubila 33:6 i dala upute svojim igračicama. nije bilo povišenih tonova, već je im mirno pokušavala objasniti što trebaju napraviti kako bi izbjegle katastrofu.

4.12.2025.
12:38
M.G.
Hrvatska Zenska Rukometna ReprezentacijaIranTime Out
