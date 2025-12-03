FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVLADALI PELISTER /

Zagreb na krilima fantastičnog Glavaša do prve pobjede u Ligi prvaka nakon čak devet poraza

Zagreb na krilima fantastičnog Glavaša do prve pobjede u Ligi prvaka nakon čak devet poraza
×
Foto: Igor Kralj/pixsell

Nakon 10 kola Zagreb je i dalje zadnji s dva boda, dva manje od Pelistera, a u sljedećem kolu Zagreb 18. veljače dočekuje PSG

3.12.2025.
20:41
Hina
Igor Kralj/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Rukometaši Zagreba ubilježili su prvu pobjedu u Ligi prvaka, svladavši u zagrebačkoj Areni u 10. kolu makedonski Pelister s 27-23 (14-12). 

Zagrebaši su konačno prekinuli crni niz od devet poraza, iako su loše započeli utakmicu i Pelister je u prvom dijelu imao četiri gola razlike. No, do poluvremena je hrvatski prvak uspio preokrenuti, a u drugom dijelu stalno održavali prednost od četiri-pet pogodaka. 

Filip Glavaš je postigao 10 golova iz 11 pokušaja, a Davor Ćavar i povratnik nakon teške ozljede Ivan Pavlović ubilježili su po četiri gola, dok je Sandfro Meštrić na golu imao 12 obrana. Kod Pelistera je prednjačio Filip Kuzmanovski sa 7 golova. 

Nakon 10 kola Zagreb je i dalje zadnji s dva boda, dva manje od Pelistera, a u sljedećem kolu Zagreb 18. veljače dočekuje PSG. 

Standings provided by Sofascore
Rk ZagrebRukometna Liga Prvaka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVLADALI PELISTER /
Zagreb na krilima fantastičnog Glavaša do prve pobjede u Ligi prvaka nakon čak devet poraza