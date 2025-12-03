Ludnica u Našicama i prolaz u Europskoj ligi: 'Ne znam što bih rekao za ovu atmosferu'

Rukomet uvijek nekako ispiše lijepe priče. Od kojih se živci teško oporavljaju. Slavlje u Našicama, pao je španjolski velikan Ademar Leon - Nexe je osvojio skupinu Europske lige i osigurao proljeće. I to sve - 5 sekundi prije kraja utakmice.

Ono kad osiguraš proljeće u Europi. I to protiv Ademar Leona u izravnom ogledu za drugi krug. Našice u transu. "Vidjeli smo od prvog kola da je grupa jako izjednačena i da će svaki bod i svaka lopta odlučivati i danas se napokon nešto okrenulo na našu stranu. Ja mislim da smo to zaslužili", rekao je trener Krešo Ivanković.

Naravno nije išlo lako. Gotovo cijelo prvo poluvrijeme igralo se gol za gol, Nexe je poveo 7-3, no Španjolci su tu prednost za čas sustigli. I na predah se otišlo s rezultatom 15-13 za goste. I u drugom dijelu ista priča. Nexe u 49. minuti ponovno odlazi na 3 pogotka prednosti, no Ademar Leon odmah radi seriju 3-0 i poništava Našičku prednost. Tako se s 28-28 ušlo u posljednju minutu. A odluka je pala 5 sekundi prije kraja susreta kada pobjednički gol postiže Ognjen Cenić.

"Dobro smo otvorili utakmicu mogu reći. Vodili smo 7-3 i uvijek nam se dogodi ta crna rupa od 10 minuta. Ne znam koji je uzrok, što u hrvatskoj ligi što u Europi, ali to nam se događa svaku utakmicu, ali sreća da imamo toliko kvalitete da u preostalih 6 minuta mi to izvučemo i evo mi smo zabili u posljednjoj sekundi za pobjedu", kazao je heroj Našica Ognjen Cenić.

Nije Cenić samo odveo Nexe u europsko proljeće - gurao je cijelu utakmicu. A ima samo 19 godina, postigao je 9 pogodaka iz 12 udaraca, a tomu je dodao i 3 asistencije.

'Zahvalio bih se svim navijačima'

"Atmosfera je bila ono, ne znam što bih rekao, zahvalio bih se svakom navijaču koji je došao i podržao nas i mislim da smo to opravdali", dodao je Cenić.

U drugom dijelu ključna je pak bila pomoć Luke Moslavca koji je susret zaključio s 8 pogodaka. I u jednom se svi slažu, navijači su cijelu utakmicu bili igrač više.

"Zahvalio bih se svim navijačima. Mislim da su nam bili podrška u onim teškim trenucima kad smo gubili. Dali su nam neku dodatnu snagu i stvarno im zahvaljujem na tome. I nadam se da ćemo ih na proljeće također uveseljavati novim pobjedama", rekao je Moslavac.

Koliko daleko može Nexe? U drugom krugu će, uz švicarski Kadetten, igrati protiv danske Fredericije i njemačkog Hannovera.

"Tamo je naše mjesto. Sigurno da nam je falio Tin Lučin kroz ovih zadnjih par utakmica. Ja sam siguran da bi s Tinom u rotaciji to išlo puno puno lakše, ali vjerujte mi ovako je slađe", rekao je trener Ivanković.

A dok je dramatična završnica pomazila Našičane, te sreće nisu bili rukometaši Sesveta. Na gostovanju kod švedskog Kristianstada igrala im je samo pobjeda, a na koncu su domaćini slavili 28-27. Ove godine Zagrebu ne ide u Ligi prvaka - i nameće se pitanje je li za hrvatske klubove i navijače veća sreća - Europska liga?

